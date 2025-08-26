Путин обманул Трампа на Аляске: к какой тактике прибег диктатор

Путин и Трамп / © Associated Press

Кремлевский диктатор Владимир Путин обманул американского лидера Дональда Трампа, вынудив поверить, что идет на серьезные уступки. Он дал понять, что готов отказаться от некоторых своих максималистских требований.

Об этом пишет Foreign Affairs.

Известно, что после трехчасового разговора между Путиным и Трампом запланированный рабочий обед саммита на Аляске был отменен, а пресс-конференция была перенесена на официальные замечания каждого президента. Это было четким сигналом о том, что попытки России разделить украинскую войну и нормализовать связи в других сферах потерпели неудачу. Но это был единственный заметный недостаток команды Путина.

Относительно основного вопроса Путин достиг своей ключевой цели встречи: он убедил Трампа, что миротворческие усилия Белого дома должны быть сосредоточены на достижении всеобъемлющего соглашения о прекращении войны, а не на безусловном прекращении огня, и что боевые действия могут продолжаться в это время. Вопреки предварительным заявлениям Трампа, а также призывам европейских лидеров и Зеленского перед саммитом, Белый дом не ввел никаких карательных мер в отношении России из-за отказа Кремля согласиться на прекращение огня.

Как Путин добился успеха

В издании объясняют, что диктатор соединил перформативную дипломатию Трампа с перформативными переговорами, по сути обманув администрацию Трампа. Он заставил поверить в то, что идет на серьезные уступки. По словам Трампа и разных американских чиновников, таких как спецпосланник Стив Виткофф, госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Венс, Путин на Аляске дал понять, что готов отказаться от некоторых своих максималистских требований — абсурдных с самого начала.

«Вместо того чтобы требовать полного вывода украинских войск из четырех регионов, на которые претендует Москва, Кремль сейчас просит Киев сдать только Донецкую и Луганскую области, тогда как в Херсонской и Запорожской областях Москва согласится на текущую линию столкновения. Путин, очевидно, намекнул, что он готов обменять другие части Украины, которые оккупировала Россия, включая отдельные участки Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей», — пишут аналитики.

Эти обмены землями будут означать, что Киев сдаст территорию почти в десять раз больше, чем та, которую Россия готова вернуть. Более того, четверть Донецкой области, до сих пор контролируемая Украиной, включая стратегические города Славянск и Краматорск, является наиболее укрепленной частью страны и была превращена в массивную сеть оборонных сооружений с момента ее отвоевания у РФ в 2014 году. Для Зеленского сдача этой территории практически невозможна как по политическим, так и по военным причинам. Все доступные опросы показывают, что украинское общество не примет обмен территорией страны. Более того, с военной точки зрения сдача западного Донбасса будет означать предоставление захватчику ключа ко всей северной и центральной Украине. Дело в том, что за пределами «пояса крепостей», от которого Путин хочет, чтобы Киев отказался, нет никаких серьезных линий укрепления.

«Тем не менее, после саммита Трамп принял логику „обмена землями“, предложенную Путиным, хотя и сказал, что решение будет принимать Зеленский», — говорится в тексте.

Ранее вице-президент США Джей Ди Венс заверил, что «энергичная дипломатия» Дональда Трампа положит конец трехлетней войне между Украиной и Россией. При этом дипломат назвал такую перспективу маловероятной, отвергнув прогресс между Трампом, Путиным, Зеленским и рядом европейских лидеров за последние две недели.

Вэнс отметил, что обе стороны в последние дни заявили о своей готовности пойти на «значительные уступки». И добавил, что Трамп готов усилить давление, если одна из сторон будет рассматриваться как препятствие на пути к миру.

«Именно энергичная дипломатия положит конец этой войне. Иногда нам кажется, что мы добились большого прогресса с россиянами, а иногда, как сказал президент, он очень разочарован россиянами. Мы продолжим делать то, что имеем, чтобы положить этому конец», — объяснил вице-президент Штатов.