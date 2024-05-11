Путин обратился с циничным заявлением к жителям оккупированных территорий Донбасса

Диктатор цинично отметил, что Россия "обязательно вернет мир на Донбасс". Хотя на самом деле именно РФ принесла туда войну.

Президент России Владимир Путин поздравил жителей захваченных территорий Донетчины и Луганщины с 10-летием "образования республик", а на самом деле – с десятым годом оккупации.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

В своем "приветствии" жителей оккупированных территорий Донетчины Путин взялся повторять фейковые нарративы о "долгих восьми годах в условиях блокады", "обстрелах и провокациях неонацистов", а также в очередной раз озвучил ложь о том, что местные жители "выразили непоколебимую волю: быть вместе со своей родиной – Россией".

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"Вместе мы обязательно добьемся успеха, вернем мир на донецкую землю, решим самые сложные задачи. Сегодня это полноправный субъект РФ, там реализуются нужные программы", – цинично заявил диктатор.

В обращении к жителям оккупированной Луганщины глава Кремля заявил, что, несмотря на агрессивные действия воображаемых "неонацистов", люди "не предали своих предков" и сохранили "священную связь поколений". Путин также соврал, что люди "поддержали" создание "ЛНР" 11 мая 2014 года, в то время как в сентябре 2022 года якобы выразили свою волю быть вместе с Россией.

Напомним, во время своей "инаугурации" 8 мая Путин в речи восхвалял участников "СВО" и благодарил жителей так называемых исторических земель – очевидно, имея в виду оккупированные территории Украины, где люди "голосовали" под дулами автоматов.

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