Путин обсуждал обмен Навального за несколько часов до его смерти: СМИ раскрыли детали переговоров

Журналисты узнали, что российский диктатор даже согласился на обмен, однако расследователь Христо Грозев убежден, что это было притворное согласие.

Президент России Владимир Путин обсуждал обмен оппозиционера Алексея Навального за несколько часов до его смерти в колонии. Этот разговор Путин вел во время личной встречи с миллиардером Романом Абрамовичем.

Об этом сообщает издание "Агентство" со ссылкой на четыре источника, знакомых с деталями соглашения по обмену Навального на арестованных на Западе россиян.

Переговоры Путина об обмене Навального

Два собеседника издания утверждают, что Путин в день смерти Навального в колонии поселка Харп обсуждал обмен оппозиционера во время личной встречи с Абрамовичем. Путин на словах выразил согласие на соответствующее соглашение.

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Встреча Путина с Абрамовичем состоялась утром 16 февраля, примерно за четыре часа до первого сообщения о смерти Навального.

Знакомый с планами обмена журналист-расследователь Христо Грозев также слышал, что Путин, вероятно, согласился на него.

"С того, что мы знали в последние дни до убийства, было впечатление, что он (даже к удивлению переговорщиков с российской стороны) согласился", — сказал Грозев изданию.

В то же время он выразил убеждение, что это было притворное согласие.

"Думаю, что это было либо прикрытием планов об убийстве, либо стратегическим ходом, чтобы довести переговоры почти до конца, думая, если Германия согласилась принципиально отдать Красикова, то в отсутствие Навального они согласятся его обменять и на другого, не столь важного для Путина заключенного", — выдвинул версию Грозев.

Роман Абрамович и Владимир Путин / Фото: Getty Images

Один из собеседников издания трактует согласие Путина, если оно было, следующим образом:

"Узнав, что Запад готов отдать в Россию Вадима Красикова, Путин хладнокровно приказал убить Навального".

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На кого планировали обменять Навального

Все источники издания сходятся во мнении, что Навальный был главным, но не единственным объектом обмена. РФ была готова выдать Германии и США соответственно самого оппозиционера, а также журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и американского морпеха в отставке Пола Уилана. Два последних находятся в местах заключения в РФ.

Собеседники издания проинформировали, что в ответ западные страны были готовы выдать России пожизненно осужденного в Германии убийцу, офицера российских спецслужб Вадима Красикова и одного из осужденных в США россиян. Один из источников слышал в процессе переговоров имя Владислава Клюшина – основателя компании "М13", которая сотрудничала с администрацией президента России и другими госорганами. Клюшин был осужден в США за хакерство и инсайдерскую торговлю.

По словам другого собеседника, Путину было важно вернуть в РФ именно Красикова, чтобы "люди в корпорации" понимали, что их не оставят даже в случае самых нечеловеческих приказов.

Осужденный за убийство в Германии офицер спецслужб РФ Вадим Красиков/Фото из открытых источников

Как происходили переговоры об обмене

Сообщается, что переговоры об обмене продолжались, по меньшей мере, с весны 2023 года.

Глава "Фонда борьбы с коррупцией" Мария Певчих в видео 26 февраля сообщила, что команда решила вытаскивать Навального путем обмена после начала полномасштабной войны против Украины. В феврале 2023 года этот план получил одобрение западных чиновников.

По данным источников, летом 2023 года Германия выразила принципиальное согласие на обмен Навального, и в обсуждении этого вопроса принимала участие лично глава МИД Анналена Бербок. Согласие на обмен Навального дала его семья, и именно она играла главную роль в лоббировании соглашения.

В сентябре 2023 года операция по обмену приостановилась после статьи The Wall Street Journal, которая первой сообщила о подготовке обмена Навального на Красикова. Возобновились переговоры в декабре, когда Навального этапировали в колонию за Полярным кругом. Семья оппозиционера тогда убедила Запад, что началась подготовка к чему-то плохому.

Финально план западные страны согласовали на встрече президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца в начале февраля, говорят два источника. Об этом также писало Reuters со ссылкой на источник.

В декабре к Путину были отправлены несколько высокопоставленных российских эмиссаров, одним из которых был Абрамович. Сначала глава путинской администрации Антон Вайно передал западным переговорщикам принципиальное согласие Кремля на обсуждение обмена Навального, и уже после этого на разговор с президентом РФ попал Абрамович.

Напомним, ранее Певчих выразила мнение, что Путин убил Навального после того, как переговоры по обмену оппозиционера вышли на финальную стадию. Диктатор тогда сообразил, что Запад готов к обмену Красикова. После этого Путин "избавился" от оппозиционера, потому что был не готов видеть его на свободе.

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