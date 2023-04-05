Путин обвинил ЕС в деградации отношений с РФ и заявил о "геополитическом противостоянии"

Владимир Путин снова нашел виновных в том, что большинство цивилизованных стран сокращают любые отношения с Россией.

Диктатор Владимир Путин заявил, что дипломатические отношения России и Евросоюза сильно деградировали из-за якобы "геополитического противостояния Европы с РФ".

Об этом глава Кремля заявил 5 апреля во время церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран.

"Находящийся здесь глава Европейского Союза, наверное, разделяет мнение, что отношения это объединения с Россией в последние годы сильно деградировали, к нашему большому сожалению. Причину этого видим в том, что, оставив в стороне свою основную, изначальную миссию, функцию развития экономического сотрудничества, интеграции на европейском континенте, Евросоюз инициировал геополитическое противостояние с Россией", – заявил он.

Путин также выразил надежду на улучшение отношений РФ и Европы.

"Хотел бы выразить надежду на то, что все действия, которые наносят ущерб нашим отношениям, все таки останутся в прошлом и мы сделаем все, для того, чтобы выстроить их в нужном ключе и для России и для экономик стран-членов этой организации. Мы все таки надеемся, что выгода взаимного сотрудничества со временем возобладает", — сказал диктатор.

Напомним, Путин назвал "виновного" в войне в Украине.

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