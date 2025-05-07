Путин обвинил Румынию и Болгарию в начале войны в Украине: в Бухаресте резко ответили

Румыния ответила Путину / © Associated Press

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Министерство иностранных дел Румынии резко опровергло заявления Владимира Путина о том, что Румыния и Болгария якобы спровоцировали войну в Украине.

Об этом сообщило издание Digi24, ссылаясь на спикера Андрея Царнеа.

«Единственная страна, которая угрожает региональной безопасности в Европе, — это Российская Федерация, которая ведет незаконную и неоправданную войну, сопровождающуюся многочисленными военными преступлениями против гражданского населения в Украине, а также российской кампанией дезинформации и антиевропейской и антинатовской пропагандой», — отметил Царнеа.

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В 90-минутном пропагандистском фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», созданной пропагандистом Павлом Зарубиным, показаны архивные кадры, где Путин критикует размещение американских баз в Болгарии и Румынии. Тогда он заявил, что «так называемые легкие передовые американские базы появляются в Болгарии и Румынии, по одной в каждой стране. И мы имеем полное право открыто спросить себя: против кого происходит эта экспансия?»

В то же время в современном комментарии диктатор добавляет: «Это было послание, которое я хотел донести до наших партнеров и коллег, надеясь, что они нас услышат и изменят свое отношение к России. Но, к сожалению, нас не услышали. То есть услышали, но не отреагировали должным образом. В конце концов, это привело к сегодняшним трагическим событиям в Украине».

Также в фильме кремлевский глава пытается оправдать аннексию Крыма, атакует западные ценности и выражает «надежду», что ему не придется применять ядерное оружие.

Напомним, воскресенье, 4 мая, в соседней Румынии состоялся «второй» за последние полгода первый тур президентских выборов. Однако результаты снова неутешительны и даже шокирующие.

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