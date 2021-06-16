Путин обвинил США в поддержке "кровавого госпереворота" в Украине и заступился за Януковича

Президент РФ продолжает искажать события 2014 года.
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста о том, что Москва ведет себя непредсказуемо на международной арене. Он заявил, что это США так себя ведут и как пример навел то, что США подержали Революцию Достоинства в Украине. Глава страны-агрессора продолжает называть события на Майдане "госпереворотом".
Об этом Путин рассказал на пресс-конференции после завершения переговоров.
Он заявил, что именно Революция Достоинства стала причиной оккупации Крыма и войны на Донбассе. Хотя, как известно, захват полуострова начался еще 20 марта 2014 года, когда при власти был Виктор Янукович, который сбежал 22 февраля.
"Если вы возьмете ситуацию с Украиной, с Крымом — от этого все пляшет. А что стабильного в том, что поддержали "государственный переворот" в Украине. Когда бывший президент Янукович согласился со всеми требованиями оппозиции. Он готов был по сути уйти от власти и через месяца три объявить новые выборы. Нет, надо было совершить кровавый "госпереворот", который привел к известным последствиям — Юго-Восток и Крым", — сказал Путин.
Напомним, ТСН.ua в текстовой онлайн-трансляции рассказывает, что происходит в Женеве и как реагирует мир на переговоры президентов США и России.
16 июня Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры на старинной вилле рядом с живописным Женевским озером.
Также президент РФ отметил, что вопрос Украины поднимался, но не очень подробно. Тему вступления страны в НАТО обсудили "мазком".