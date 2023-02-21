Путин обвинил страны Запада в намерениях перевести войну в Украине в "фазу глобального противостояния"

Президент-диктатор России Владимир Путин в очередной раз набросился с обвинениями в адрес Запада. В частности, речь идет о якобы попытке перевести войну в Украине в "фазу глобального противостояния".

Об этом глава Кремля заявил во время выступления перед Федеральным собранием РФ 21 февраля.

"Элита Запада не скрывает свои цели — нанести России стратегическое поражение, покончить с нами раз и навсегда. То есть, Запад намерен перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. В этом случае речь идет уже о существовании нашей страны. Но Запад также не может не предоставлять себе". отчетность о том, что победить Россию на поле битвы невозможно. Поэтому ведет против нас все более агрессивную информационную атаку", — сказал кремлевский диктатор.

По его словам, страны Запада якобы "извращают исторические факты, нападают на русскую культуру, православную церковь и другие традиционные религиозные организации страны". Москва же "обязана защитить детей". "Мы защитим их от деградации и розни", — заявил "фюрер".

Также в очередной раз Путин заявил, что Запад будет пытаться расшатать и расколоть российское общество.

Напомним, также Путин пригрозил эскалацией в войне, если Украина получит дальнобойное оружие. По его словам, Запад пытается переломить ход военных действий в Украине, увеличивая военные поставки Киеву. Однако, взвыл диктатора, это лишь усложнит ситуацию.

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