Путин обвинил Украину в попытке атаковать Курскую АЭС: в СНБО отреагировали

Отмечается, что угроза ядерной провокации со стороны РФ вполне реальна, потому что в дело уже включился лично Путин.

Президент России Владимир Путин обвинил ВСУ в попытке в ночь на 22 августа атаковать Курскую АЭС. Это неправда и свидетельствует о том, что сами россияне могут осуществить эту провокацию.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Глава ЦПД отметил, что "рассыпался" желанный для россиян сценарий со штурмом украинскими войсками Курской АЭС для дальнейшего обвинения в ядерном терроризме. И теперь к пропаганде угрозы ядерного террора подключился Путин.

"Российский нелегитимный рассказал, что якобы ВСУ пытались ночью атаковать АЭС. Чистое вранье, вышедшее после провальных заявлений россиян о подготовке Украиной "ядерной провокации" на Курской и Запорожской АЭС в прошлую пятницу", — подчеркнул Коваленко.

Он предположил, что сами россияне могут осуществить эту провокацию и попытаться вывести ее на международный уровень.

"Угроза ядерной провокации со стороны рф вполне реальна, поскольку в дело уже включился лично путин", — резюмировал руководитель ЦПД.

Напомним, в начале украинской операции на Курщине российские пропагандисты и Z-военкоры предполагали, что целью ВСУ может быть АЭС в ответ на российскую оккупацию Запорожской атомной электростанции. Однако издание The Economist со ссылкой на собственные источники сообщило, что захват Курской АЭС кажется маловероятным.

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