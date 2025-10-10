Путин объяснил, как именно Москва хочет урегулировать войну против Украины

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Президент России Владимир Путин утверждает, что работу по урегулированию войны РФ против Украины Москва строит на основе принципиальных положений, обсуждавшихся во время его саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Об этом Путин заявил в пятницу, 10 октября, во время заседания Совета глав государств-участников СНГ, сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости.

Между тем, помощник диктатора Юрий Ушаков утверждает, что договоренности, достигнутые между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время встречи на Аляске, «не всем нравятся».

Реклама

Накануне заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о «истощении импульса» по урегулированию войны против Украины, который появился после встречи Путина и Трампа на Аляске.

Напомним, Трамп заявил, что не хотел бы присутствовать на первой встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, отметив, что президенты Украины и России «не очень хорошо между собой ладят».

Зеленский заявил, что вопрос завершения войны должен решаться на уровне лидеров Украины и РФ. Впрочем, россияне делают все, чтобы подобные переговоры не состоялись.