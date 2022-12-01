Путин объяснил молодежи попытку аннексии территории Украины: "Это наши люди" (видео)

Российский диктатор фактически в очередной раз произнес тезис пропаганды об "одном народе".

Президент России Владимир Путин произнес перед молодежью новое объяснение того, почему попытался аннексировать территории Украины.

Свое заявление российский диктатор сделал на встрече с участниками конгресса молодых ученых.

"Я думаю, для всех здесь присутствующих становится понятно, почему мы поддерживали и в конце концов пошли на признание и принятие в состав Российской Федерации Донецка, Луганска и потом еще двух территорий", — сказал Путин.

При этом он избежал того, чтобы назвать территории Запорожья и Херсонщины, где тоже была попытка аннексии, и откуда ВСУ выбивают оккупантов.

"Вот посмотрите на молодых девушек. Чем вот [участница встречи] Федорова, проживающая в "Луганской республике", отличается от таких же Федоровых где-то в Новосибирске, Петербурге или Москве? Ничем. один народ" глава Кремля.

Напомним, в сентябре Россия на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей провела фейковые "референдумы" о присоединении регионов к своему составу. Позже Путин своей подписью "узаконил" попытку аннексии украинских территорий.

Из-за этой попытки аннексии Украина обратилась в Международный суд в Гааге. А ВСУ уже освободили "присоединенный" к РФ Херсон и продолжают освобождать остальную территорию Украины.

В октябре Генассамблея ООН приняла резолюцию о том, что фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины не имеют никакой юридической силы и не являются основанием для какого-либо изменения статуса этих земель.

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