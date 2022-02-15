Путин объяснил решение частичного отвода войск РФ от границ Украины

Путин связал обращение Госдумы о признании "ЛДНР" с частичным уводом войск от границы Украины.

Президент России Владимир Путин объяснил решение о частичном отводе войск от границ Украины.

Об этом он заявил во время совместного брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем во вторник, 15 февраля.

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"Частичный вывод войск из районов наших учений. Что здесь прокомментировать? Что касается исполнительных органов власти, в частности военно-политического руководства страны – здесь комментировать нечего – принято решение о частичном отводе войск. Голосование в Госдуме, думаю, так или иначе связано с этим, потому что депутаты парламента ориентируются на общественное мнение. Ориентируются на мнение избирателей, тонко чувствуют", – заявил Путин.

Президент страны-агрессора добавил, что голосование за обращение к президенту по признанию террористических самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" было открытым.

"Я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это, исходя из не до конца реализованных возможностей Минских соглашений", – добавил глава Кремля.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны в Европе, в том числе против Украины.

Как сообщалось, Россия заявила о завершении ряда военных учений и о начале отвода войск от границ Украины. Но признаки деэскалации со стороны Кремля в НАТО пока не видят.

Ранее Путин впервые отреагировал на обращение Госдумы о признании "ДНР" и "ЛНР".

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