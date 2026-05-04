Путин объявил перемирие, но пригрозил ударом по Киеву: детали

Владимир Путин / © Associated Press

Диктатор-президент Российской Федерации Владимир Путин решил объявить «перемирие» 8 и 9 мая. При этом Москва пригрозила гражданскому населению атакой по Киеву.

Об этом заявило Министерство обороны России.

В российском ведомстве заявили, что «объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне». При этом в ведомстве нагло добавили, мол, Москва рассчитывает, что «украинская сторона будет следовать их примеру».

Тем не менее, после заявлений о «тишине» агрессор Россия сразу цинично разразилась жесткими угрозами из-за якобы «планов Киева сорвать празднование Дня Победы».

В Москве дерзко «предупредили гражданское население» украинской столицы и сотрудников иностранных диппредставительств «о необходимости своевременно покинуть город». В Минобороны РФ нагло заявили, что нанесут «ответный удар по центру Киева». Мол, «хоть раньше имели возможности», но до сих пор «воздерживались» от таких атак «по гуманитарным соображениям».

Заметим, что официальный Киев пока не комментировал заявление Российской Федерации.

Прекращение огня — заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине никто официально не предлагал прекращения огня на 9 мая, о которых якобы договорились США и агрессор Россия. Глава государства акцентировал внимание на том, что «это война России против Украины», а cease-fire обсуждают Америка и РФ.

«Американцы поговорили с русскими по поводу того, что там может быть на 9 мая: cease-fire, или не cease-fire… С нами официально никто не связывался, ничего официально не предлагал», — подчеркнул президент.

