Путин объявил выплаты по 10 тысяч рублей каждому "беженцу с Донбасса"

Путин объявил выплаты по 10 тысяч рублей каждому "беженцу с Донбасса"

Также Путин поручил временно исполняющему обязанности главы МЧС РФ срочно вылететь в Ростовскую область.

Каждый "беженец" из т.н. псевдореспублик "ЛДНР", прибывший в Ростовскую область, получит единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Такое решение принял президент Российской Федерации Владимир Путин, пишет ТАСС.

Также глава страны-агрессора поручил временно исполняющему обязанности главы МЧС РФ срочно вылететь в Ростовскую область. Ему предстоит возглавить работу по обеспечению условий размещения беженцев.

Напомним:

На неподконтрольных украинским властям территории Донбасса оккупанты объявили о принудительном вывозе населения в Россию, пугая местных жителей мифическим "наступлением" украинских войск. Жителям оккупированных территорий стали приходить на телефоны СМС с перечнем КПП, куда владельцы своих автомобилей должны уехать. Однако вывозить будут не всех. Оккупанты запретили выезд из ОРДЛО мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Людей запланировали принудительно вывозить уже сегодня вечером. Первыми, по сообщениям российских СМИ и телеграмм-каналов, стали вывозить детей из интернатов.

Читайте также: