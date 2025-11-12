Путин обыграл Трампа: The Atlantic о том, как "фюрер" развеял иллюзии президента США о скором мире

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп явно разочарован неудачей в прекращении войны России в Украине. Он не понимал, насколько «фюрер» РФ Владимир Путин стремится уничтожить независимую Украину, а также то, насколько трудно будет заставить диктатора согласиться на что-то меньшее.

Трамп думал, что сможет легко заключить сделку с помощью простой транзакции, но этого не произошло, говорится в статье научного сотрудника Института Брукингса The Atlantic.

Отмечается, что недавно Трамп попытался изменить динамику: заговорил о Tomahawk для Украины и попытался упрекнуть Киев уступить территории, но это было бесполезно. Впоследствии он отменил запланированный саммит с Путиным в Венгрии, потому что, мол, не хочет зря тратить свое время, а также пожаловался на отношения с фюрером.

«Если верить высокопоставленным чиновникам администрации Трампа, они близки к урегулированию войны, если только стороны проявят благоразумие. Кажется, они считают фундаментальный конфликт простым и поддающимся компромиссу: РФ хочет оставшиеся неподконтрольные ей территории Донбасса; Украина хочет надежных гарантий безопасности. Но на самом деле проблема гораздо.

В материале подчеркивают, если бы Трамп «понимал более глубокий контекст войны, он бы ожидал не меньше», ведь Москва рассматривает свободную, независимую и военно состоятельную Украину как неприемлемую угрозу, а потому «единственный план борьбы», который бы удовлетворил Кремль — уничтожить украинское государство.

«Именно это Москва подразумевает, когда говорит об устранении „коренных причин“», — отмечает издание.

The Atlantic отмечает, что позиция России практически не изменилась с момента прихода Трампа к власти: РФ делает предложение, от которого Зеленский может только отказаться; она требует уступок, которые политически уничтожат украинского президента — сдача новых территорий и демилитаризация Украины.

«Трамп не сможет завершить войну в ближайшие несколько месяцев, но он мог бы начать создавать военные и дипломатические условия для успешных переговоров позже во время своего срока. Для этого даже не понадобится радикальное изменение направления. Трамп должен продолжать помогать Украине убеждать Путина, что у него нет надежды достичь своих целей на поле боя».

«Достижения» РФ

Недавнее исследование The Economist показало, что Россия захватила всего 0,4% украинских земель во время своего летнего наступления. Россияне прорвали оборону города Покровск, но это не изменяет стратегическую картину, пишет Райт. Отмечается, что с нынешними темпами России понадобится 103 года, чтобы завоевать всю Украину.

Потери россиян выросли на 60% в течение 2025 года, составив от 984 000 до 1 438 000, включая от 190 000 до 480 000 погибших. Ученый со ссылкой на американского чиновника сообщил, что потери украинцев составляют примерно от четверти до трети от потерь россиян.

Потери россиян выросли в значительной степени из-за изменения характера линии фронта за последний год. Раньше войска использовали древесные насаждения или другие естественные препятствия для защиты от небольших наступательных атак. Сейчас линия фронта состоит из большой зоны поражения, где дроны поражают что-либо статическое.

Роль Трампа

«Похоже, что на самом деле Трамп хочет не столько помочь Украине победить в продолжительной войне, сколько возродить свою дипломатию ради мирного соглашения. С этой целью он может сделать что-то большее: может глобализовать свои мирные усилия, возможно, призвав к саммиту и заставив другие страны согласиться на немедленное прекращение войны по Atlantic».

В свою очередь, Украина и раньше проводила и принимала участие в мирных саммитах, «но ей было трудно привлечь страны глобального Юга к своим предложениям по урегулированию нерешенных вопросов между ней и Россией».

Автор материала отмечает: тот факт, что Зеленский сейчас поддерживает безусловное прекращение огня, значительно облегчает эту задачу.

Между тем, целью Трампа может быть сплочение большинства стран мира для призыва к немедленному и безусловному прекращению огня, а детали его выполнения должны быть согласованы сторонами.

«Россия выступит против этого, но будет вынуждена объяснить почему. Этот процесс подчеркнет абсурдность требований Путина относительно дополнительных территориальных уступок и демилитаризации Украины. Как ближайший союзник России Китай не порвет с Москвой, поддержав безусловное прекращение огня, но он будет смущен необходимостью объяснять этот выбор».

Ученый считает, что война в Украине вряд ли закончится единственным прорывом. Впрочем, заключает он, «эти шаги и немного терпения могут помочь создать условия для решения со временем — такого, которое не будет предусматривать уничтожение и порабощение Россией своего соседа».

Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп заявил о значительном продвижении в вопросе завершения войны в Украине, а также хвастался тем, как ему удается улаживать международные конфликты. По его словам, экспорт российской нефти «существенно снизился», а потому, надеется глава Белого дома, стороны конфликта в скором времени остановятся, учитывая большие человеческие потери.

Однако в Кремле заявили, мол, дополнительной детализации по этому вопросу пока нет. В Москве же обвинили Украину «в нежелании идти путем политики дипломатического урегулирования». Якобы именно из-за действий Киева возникла пауза в переговорном процессе.

