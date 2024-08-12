Путин оценил перспективу переговоров с Украиной: что в этот раз заявил "фюрер"

"Фюрер" набросился на Украину с циничными обвинениями, забыв о своих страшных преступлениях.

На фоне "прорыва" границы РФ и операции ВСУ в Курской области президент-диктатор РФ Владимир Путин в очередной раз сделал заявление о переговорах с Украиной.

Об этом "фюрер" сказал во время совещания по ситуации на приграничье, пишут росСМИ.

Диктатор РФ цинично заявил, что якобы о переговорах не может быть и речи с людьми, которые, мол, "наносят удар по мирным жителям, гражданской инфраструктуре". Забыв о захвате ЗАЭС и собственных угрозах "ядеркой", он нагло обвинил Украину в "создании угрозы для объектов ядерной энергетики".

По словам "фюрера", своими действиями в Курской области "Киев пытается улучшить свои переговорные позиции в будущем", а также "остановить продвижение российских войск на фронте".

Напомним, спустя всего несколько дней после "прорыва" границы в Курской области Владимир Путин озвучил ряд заявлений о ситуации в регионе. В частности, не обошел вниманием диктатор и Запад, цинично заявив, что он "воюет с РФ руками украинцев".

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