"Путин очень боится саммита мира": Зеленский заявил о планах РФ устроить какую-то свою платформу

Российский президент срывал предстоящий саммит в Швейцарии и продолжает это делать, заявил украинский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на фоне саммита мира в Швейцарии в июне президент России Владимир Владимир Путин решил устроить некую "параллельную платформу".

Об этом украинский президент заявил на пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо 28 мая.

"Мы предложили дипломатический путь – саммит мира. Мы обращаемся к лидерам мира, если ты хочешь мира, то давайте встречаться на саммите мира. И совершенно справедливо, что эту площадку готовим мы вместе с другими партнерами, потому что война у нас, поэтому инициатива должна быть у нас. Мы – жертва, на нас напали, нас убивают", – высказался Зеленский.

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Он подчеркнул, что не нужно искать альтернативу.

"Надо идти по этому пути. Если есть другие мнения, пожалуйста, приезжайте на саммит, у нас открытый микрофон. Любое государство может приехать и отстаивать свое мнение, и предлагать предложения по дипломатическому окончанию войны", – отметил президент Украины.

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"Путин очень боится саммита мира. Он думал, что 90 стран нас не поддержат. Он срывал этот саммит и продолжает это делать. И поэтому сейчас думает устроить какую-то параллельную платформу", — заявил Зеленский.

По его мнению, есть такие лидеры государств, которые могут поддержать Россию. Это значит, что "они поддерживают войну".

Как сообщил глава государства, на саммите мира в Швейцарии ожидается визит нескольких представителей из Африки. Также Зеленский хотел бы личного присутствия президента США Джо Байдена.

Напомним, президент Украины заявил, что Путин будет аплодировать стоя, если Байден не приедет на саммит мира.

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