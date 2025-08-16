Путин одержал три ключевых победы на Аляске: Time оценил результаты саммита

Переговоры с Трампом на Аляске принесли Путину три победы / © ТСН

В пятницу, наблюдая за первыми кадрами встречи в Анкоридже , украинцы могли увидеть свой худший кошмар: президент России Владимир Путин, обвиняемый в военных преступлениях, вступает на американскую землю по красной дорожке. Его тепло приветствует Дональд Трамп, что, на первый взгляд, выглядело как полное предательство.

Об этом пишет журнал Time

Однако дальнейшие события, отмечает издание, несколько успокоили тревогу. Переговоры завершились на несколько часов раньше, чем ожидалось. Не было совместной пресс-конференции. И хотя оба лидера пытались представить разговор в положительном свете, Трамп признал, что "соглашения нет, пока не будет соглашения". Путин, со своей стороны, не показал ни малейшего желания изменить курс, снова заговорив о «фундаментальных угрозах российской безопасности».

Кто победил

Пока невозможно сказать, кто действительно «победил» в Анкоридже, но саммит принес несколько сюрпризов. Путин прибыл на Аляску с намерением углубить раскол между США и их союзниками, а также обсудить нормализацию дипломатических и бизнес-отношений. Однако, как и предупреждал Трамп, более широкого диалога не состоялось, потому что сначала нужно урегулировать войну.

Несмотря на это, Путин может претендовать на три большие «победы» после своего визита:

Отказ Трампа от прекращения огня . Первая победа заключалась в согласии Трампа отказаться от переговоров о прекращении огня и перейти непосредственно к переговорам о более широком урегулировании. Это отвечало давним требованиям Путина и означало изменение позиции Трампа, ранее настаивавшего на немедленном прекращении боевых действий. Отсутствие «последствий» . Вторая победа заключалась в том, что Путин оставил Анкоридж без «последствий» — никаких вторичных санкций, которыми угрожал Трамп, и никаких новых сроков для прекращения огня. Глобальная реабилитация . Пожалуй, самой важной «победой» стало теплое поздравление на красной дорожке. Это явилось чрезвычайной формой глобальной реабилитации для российского лидера. Дмитрий Медведев, бывший президент России, назвал саммит "спокойным, без ультиматумов и угроз".

«Нет соглашения» — хорошая новость

Для Украины «отсутствие соглашения» не было плохим результатом. К саммиту Киев приложил значительные дипломатические усилия, чтобы убедиться, что Трамп не «продаст» их страну Путину.

Хорошей новостью для Киева стало то, что на Аляске не было объявлено о принудительном «обмене территориями» или другом плане Трампа-Путина.

Возвращаясь домой, Трамп позвонил по телефону Зеленскому, и украинский лидер назвал этот разговор «длительным и предметным». Президент США также пригласил Зеленского в Белый дом, что стало положительным сдвигом.

Что касается самого Трампа, то очевидный вывод — он не получил прекращения огня, на который надеялся. Далее трудно делать выводы, поскольку его администрация еще не сформулировала четкую политику в отношении Украины или России, кроме желания мира и потепления отношений.

Украинцы и их сторонники и дальше будут волноваться, что Трамп стремится к «большому глобальному мирному соглашению» и не сомневается в заигрывании с военным преступником, чтобы его получить.

Джон Маклафлин, бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ, ранее отмечал, что Путин «не просто противник», а «пария» и «обвинен в военных преступлениях». По его словам, Трамп должен «четко знать, чего он хочет достичь в конце».

Однако трудно избежать вывода, что Трамп прибыл в Анкоридж, действуя, по словам Маклафлина, «импровизационно». Принес ли его подход какие-нибудь плоды, станет ясно уже скоро. Есть опасения, что история рассудит встречу на Аляске так же, как и саммиты Трампа с Ким Чен Ином в 2018 и 2019 годах: много театральности, теплых слов для жестокого диктатора, но никакого прогресса, заключает издание.

Напомним, по мнению политолога Фесенко, Украина оказалась «еще дальше завершения войны» после встречи Путина и Трампа на Аляске. Эксперт отметил, что реальная политическая ситуация усугубилась и стала более запутанной.