Путин одержит победу даже в случае провала саммита с Трампом — эксперты

Дональд Трамп и Владимир Путин / © Getty Images

Дональд Трамп делает ставку на личную встречу с Владимиром Путиным в надежде ускорить окончание войны в Украине. Однако эксперты предупреждают: даже если договоренности не будут, Путин получит важный политический выигрыш.

Об этом пишет NBC News.

Одним из главных обещаний Дональда Трампа во время президентской кампании было скорейшее прекращение войны между Россией и Украиной путем дипломатического прорыва. Несмотря на угрозы и давление конфликт продолжается, а потери растут.

Приближается саммит Трампа с Путиным, запланированный в пятницу в Аляске — штате, традиционно поддерживающий Республиканскую партию. Эта встреча стала ключевым шагом Трампа на пути ко второму сроку, однако она не лишена рисков.

Как отмечают эксперты, Путин является опытным переговорщиком, хорошо понимающим территориальные и военные вопросы. Создание крепкого мира, которое сохранится и не подорвет суверенитет Украины, станет непростым испытанием для Трампа.

"Если не подготовиться тщательно, Путин может поставить президента в выгодное для себя положение", - предостерегает Майкл Макфол, бывший посол США в России. Он добавляет, что саммиты — инструмент достижения национальных целей, а не самоцель, как это иногда воспринимает Трамп.

В администрации Трампа признают, что мирное соглашение будет сложным, особенно из-за отсутствия на переговорах президента Украины Владимира Зеленского, отказавшегося уступать территории России. Представитель администрации отметил, что окончательное решение должны быть приняты именно Зеленским и Путиным.

Однако существует риск, что Трамп, стремясь выглядеть миротворцем, подвергнется влиянию Путина и поддержит соглашение, фактически разделяющее Украину. По словам Макфола, Путин умело рассказывает истории, которые могут склонить собеседника на свою сторону.

Другая опасность состоит в том, что Путин использует переговоры для оттягивания времени, обещая уступки, которые не намерен выполнять, чтобы укрепить свои позиции на поле боя.

Впрочем, вне зависимости от результата саммита, Путин одержит важную символическую победу — он выходит на международную арену, несмотря на статус изгоя и ордер на арест Международного уголовного суда за военные преступления.

"Даже просто соглашаясь на встречу с ним, Трамп легитимирует Путина в мире, который в основном считает его диктатором", - отмечает Макфол.

Несмотря на слабость позиций России из-за потерь в Украине, у Путина веские рычаги влияния, а у Трампа остаются возможности для давления, в том числе из-за санкций.

Уильям Тейлор, бывший временный поверенный США в Украине, считает, что у Трампа есть все ресурсы, чтобы заставить Путина прекратить войну, и признает, что главным препятствием является именно российский президент.

Напомним, ранее The Washington Post писал, что Россия, несмотря на встречу на Аляске, не собирается отдавать захваченные территории Украины.