Путин официально уволил Дмитрия Козака из администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Дмитрия Козака с должности заместителя руководителя своей администрации . Об этом 18 сентября сообщило российское государственное агентство РИА Новости , опубликовав соответствующий документ.

Увольнение Козака произошло на фоне слухов о его приверженности переговорному урегулированию войны против Украины. По данным западных СМИ, Козак выступал за дипломатический формат и даже имел предварительные договоренности с Киевом, однако Путин отверг такие предложения.

Аналитики считают, что решение Кремля свидетельствует об окончательном курсе Путина на продолжение войны и отказе от дипломатических сценариев.

Сообщается, что Козак, давний соратник Путина еще с 1990-х годов, был одним из тех, кто выступал против полномасштабного вторжения России в Украину.

Дмитрий Козак работал вместе с Путиным еще в мэрии Санкт-Петербурга. С начала 2000-х он занимал высокие должности, в частности, был вице-премьер-министром РФ с 2008 по 2020 год, а с 2020 года — заместителем руководителя администрации президента. Пока известно, что он планирует перейти в бизнес.

