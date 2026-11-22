Трамп, Путин и Си. / © Associated Press

Реклама

На саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне внимание привлекла фотография, на которой российский диктатор Владимир Путин оказался в стороне от президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина.

Фото вызвало обсуждение в Сети, сообщает издание Daily Express.

Реклама

Во время мероприятия произошло множество событий, которые могут свидетельствовать о дипломатическом унижении хозяина Кремля. В частности, очень поразительный контраст был в приеме лидеров во время прибытия в Шэньчжэнь.

Реклама

Китайский лидер Си Цзиньпин встретил американского президента Дональда Трампа очень торжественно. Прямо в аэропорту Трампа ждали почетный военный караул, толпа с флагами США и Китая, а также девочка, которая вручила ему цветы.

© Getty Images

Путина же встречал Цай Ци — руководитель Канцелярии Центрального комитета Коммунистической партии КНР один из самых влиятельных китайских чиновников. Лично Си Цзиньпин русского диктатора не встречал.

Красноречивой была встреча лидеров перед началом торжественного банкета 18 ноября. Во время совместной съемки Си значительно дольше уделял внимание Трампу: они вместе позировали перед камерами. Общение китайского лидера с Путиным было заметно короче.

Кроме того, перед съемкой оба президента жестами, вероятно, указывали, где именно должен стать Путин для совместного фото. На итоговом снимке Си Цзиньпин оказался в центре, а Дональд Трамп и Владимир Путин встали по обе стороны от него. Жена китайского лидера Пэн Лиюань стояла между двумя иностранными гостями.

Реклама

© Associated Press

Символизм такого расположения был особенно выразителен на фоне более тесных отношений Пекина и Москвы, укрепившихся после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022-го.

Другая фотография уже на самом пиру также спровоцировала обсуждение унижения «фюрера» на мировой арене. На фотографию обратил внимание украинский комментатор Антон Геращенко. На фотографии Трамп и Си Цзиньпин живо общаются, тогда как Путин оказался за другим столом и выглядит несколько растерянным.

«Приверженность» Трампа

Однако саммит продемонстрировал еще один потенциально неудобный для Путина момент — особенно теплое отношение к нему со стороны Дональда Трампа. В частности, американский президент приветливо пожал руку российскому диктатору перед переговорами и назвал его своим другом: Где он? Он мой друг».

Подобные слова вызвали критику со стороны американских политиков. Они выразили обеспокоенность, что Трамп фактически оказывает легитимность главе страны, которая продолжает войну против Украины.

Реклама

Демократический сенатор Тим Кейн заявил, что фотографии Трампа рядом с Путиным и Си Цзиньпином вызывают у него тревогу.

«Меня беспокоили некоторые фотографии, на которых президент стоит рядом с Путиным и Си, а не лидерами мировых демократий. Владимир Путин не друг. Так что Трамп либо был неискренним, либо глубоко ошибается, если действительно считает Путина своим другом», — подчеркнул сенатор.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер также подверг критике поведение американского президента. Он обвинил российского и китайского лидеров в том, что они используют склонность Трампа к личной дипломатии в своих интересах.

«Си и Путин знают: если они будут льстить Трампу, будут затрагивать его самолюбие, будут отвлекать пышными церемониями и слегка заискивать к нему, он отступит от вопросов, имеющих наибольшее значение для американцев», — заявил Шумер.

Встреча Путина в Китае.

Издание Bloomberg акцентирует внимание на том, как Китай организовал встречи лидеров. Это демонстрирует негласную дипломатическую иерархию и то, какое место в ней отводят иностранным гостям. Ведь в КНР дипломатические жесты имеют особое значение: каждая деталь официальных церемоний тщательно продумана и имеет символическую нагрузку.

Кроме того Владимира Путина фактически оттеснили на второй план во время совместной фотосессии лидеров. По наблюдениям обозревателей, он диктатор России откровенно нервничал и был недоволен тем, что его поставили вдали от лидеров США и Китая.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что Путин пытался показать равенство с Трампом и Си, а также поставить Россию на один уровень с США и Китаем, но все пошло не по его плану.

Новости партнеров