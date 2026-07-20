Си Цзиньпин и Путин / © Associated Press

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Несмотря на заявления Москвы о «равноправном партнерстве» с Пекином, Россия все больше зависит от Китая в торговле, технологиях, финансах и энергетике.

Об этом пишет сербский журналист и аналитик Никола Микович в колонке для South China Morning Post.

По словам автора, хотя Россия и Китай в последние годы значительно укрепили сотрудничество, эти отношения нельзя назвать равноправными из-за их очевидной асимметрии.

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В первую очередь это проявляется в сфере торговли. Для России Китай стал основным экономическим партнером, в то время как русский рынок обеспечивает лишь около 4% наружной торговли КНР.

Кроме того, Россия продает Китаю почти весь свой природный газ по более низкой цене, чем другим покупателям. По данным автора, стоимость поставки в КНР составляет 258,8 доллара за тысячу кубометров, тогда как для других стран — 420,2 доллара.

Также Россия стала сильно зависеть от Китая в экономическом, технологическом и финансовом плане. Россия в значительной степени зависит от Китая в плане критически важных технологий и оборудования, в то время как китайские бренды доминируют на российском рынке бытовой электроники и автомобильной промышленности», — отмечает Микович.

Автор также обратил внимание, что после ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам Москва ведет переговоры по импорту китайских нефтепродуктов, что может еще больше усилить ее зависимость от Пекина.

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«В партнерских отношениях, где одна сторона зависит от другой как в плане экспортных доходов, так и в плане критически важных импортных товаров, сама идея равенства кажется весьма сомнительной», — подчеркнул аналитик.

В то же время, по его словам, Кремль продолжает представлять эти отношения как равноправное партнерство, в то время как Китай проводит прагматическую политику и не акцентирует внимание на своей роли старшего партнера.

По мнению Миковича, после начала полномасштабного вторжения в Украину Россия фактически очутилась в геоэкономической орбите Китая. Такая модель сотрудничества выгодна Пекину, тогда как Москва, отрезанная от значительной части западных рынков, практически не имеет альтернативы китайскому направлению.

Ранее сообщалось, что Китай привлек Россию к разработке комплексной стратегии противодействия спутниковой системе Starlink компании SpaceX.

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Мы ранее информировали, что акции «Газпрома» обвалились до минимума, поскольку Китай заблокировал главную газовую надежду Кремля.

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