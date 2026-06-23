Путин оправдал войну новыми заявлениями: что известно

Владимир Путин. / © Associated Press

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Диктатор РФ Владимир Путин снова выдал циничное заявление о войне в Украине, извращая реальность.

Об этом он заявил во время встречи с выпускниками военных вузов.

«Фюрер» повторил пропагандистское заявление, что так называемое его «сво» — то есть война — это «защита людей». Очевидно, что именно убийства украинцев он считает защитой. Он также заявил, что его захватчики «освобождают исторические территории России».

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Кроме того, Путин озвучил показательный тезис о России и защиту ее интересов. Мол, РФ «постоянно провоцировали».

Оправдывая войну, хозяин Кремля лживо заявил о «законной помощи» и «защите» Донбасса. Он повторил давний нарратив о «восемь лет терпения» и якобы «принужденности» войны, обвинив Украину в нападении на Донецкую и Луганскую области.

Напомним, кроме того, Путин озвучил позицию по переговорам с Украиной. Фюрер продолжает искать дерзкие и бессмысленные оправдания, чтобы не состоялась его встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским. Новая причина — удары по территории РФ.

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