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Путин оправдал войну новыми заявлениями: что известно
Путин снова выдал, что у РФ якобы было «основание» для действий на Донбассе.
Диктатор РФ Владимир Путин снова выдал циничное заявление о войне в Украине, извращая реальность.
Об этом он заявил во время встречи с выпускниками военных вузов.
«Фюрер» повторил пропагандистское заявление, что так называемое его «сво» — то есть война — это «защита людей». Очевидно, что именно убийства украинцев он считает защитой. Он также заявил, что его захватчики «освобождают исторические территории России».
Кроме того, Путин озвучил показательный тезис о России и защиту ее интересов. Мол, РФ «постоянно провоцировали».
Оправдывая войну, хозяин Кремля лживо заявил о «законной помощи» и «защите» Донбасса. Он повторил давний нарратив о «восемь лет терпения» и якобы «принужденности» войны, обвинив Украину в нападении на Донецкую и Луганскую области.
Напомним, кроме того, Путин озвучил позицию по переговорам с Украиной. Фюрер продолжает искать дерзкие и бессмысленные оправдания, чтобы не состоялась его встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским. Новая причина — удары по территории РФ.