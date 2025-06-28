Путин "опять уважает" США: Трамп утешился высказыванием "фюрера"

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп радуется "прекрасному и очень любезному" высказыванию диктатора РФ Владимира Путина о "большом уважении" к нему.

Об этом глава Белого дома заявил во время общения с журналистами, сообщает NV.

По словам Трампа, Путин "опять уважает" Америку. Однако еще год назад, когда в президентском кресле был Джо Байден, подчеркивает действующий американский лидер, этого уважения не было.

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"Путин уважает нашу страну. И глава Китая Си уважает нашу страну. Ким Чен Ын уважает нашу страну. Они снова уважают нашу страну. Лишь год назад мы не были уважаемой страной", - высказался Трамп.

Заметим, накануне во время общения с представителями РосСМИ "фюрер" России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Вашингтона "начинают выравниваться". По словам хозяина Кремля, встреча с Трампом, к которому он лично относится "с большим уважением" и считает "мужественным человеком", вполне возможна.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что разговаривал с Владимиром Путиным на фоне обострения между Израилем и Ираном. Якобы фюрер предложил помощь в ситуации. Впрочем, президент США ответил: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с тобой".

Как сообщалось, президент Дональд Трамп, ранее назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "диктатором", впрочем, теперь глава Белого дома изменил свое мнение о Зеленском и заявил, что уважает его.

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Кроме того, Трамп рассказал, что во время встречи в Гааге Владимир Зеленский был "очень приятным". Хотя, отметил глава Белого дома, у них с Зеленским были "сложные времена".