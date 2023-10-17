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Путин, Орбан и компания – кто прибыл на саммит к Си Цзиньпину в Китай

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
202
Время на прочтение
1 мин
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Путин, Орбан и компания – кто прибыл на саммит к Си Цзиньпину в Китай

Владимир Путин и Си Цзиньпин/Associated Press

Владимир Путин 17 октября прибыл в Пекин.

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин 17 октября для участия в форуме "Один пояс, один путь". На 18 октября запланирована встреча российского диктатора с китайским лидером Си Цзиньпином.

Кроме того, Путин примет участие в переговорах с лидерами ряда стран.

Как пишут китайские СМИ, что для участия в форуме в Пекин уже прибыли президент Сербии Александр Вучич, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

У президента-диктатора Владимира Путина также запланированы встречи с президентом Вьетнама Во Ван Тхионгом, премьером Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийном Хурелсухом и президентом Лаосской Народно-Демократической республики Тхонлином Сисулитом.

Напомним, Владимир Путин высказался о контрнаступлении и потерях Украины: насмешил заявлением.

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Дата публикации
Просмотры
202
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