"Путин ощущает запах крови": в The Guardian пишут о "нестабильности ослабленной Европы"

"Путин ощущает запах крови": в The Guardian пишут о "нестабильности ослабленной Европы"

В издании отмечается, что Европа не смогла заставить Путина заплатить серьезную цену за агрессию в Грузии и Украине.

Европа разобщена и наиболее уязвима для враждебных сил со времен распада Советского Союза в 1991 году.

Об этом пишет в своей статье обозреватель The Guardian Саймон Тисдейл.

По словам автора, внешние угрозы и внутренние разногласия в сочетании с постоянной российской угрозой, противостояние властей Китая с западными ценностями разоблачают фундаментальные стратегические слабости Европы.

"Европа все больше напоминает окруженный демократический остров в анархическом мире, где растущая волна авторитаризма, безнаказанности и нарушения международных правил угрожает ее затопить", — считает Тисдейл.

Недавний разговор Ангелы Меркель с Александром Лукашенко он называет возмутительным и "уступкой бандиту".

Что касается Украины, то здесь обозреватель не исключает вероятность нового вторжения РФ из-за стягивания 90 тыс. российских войск к украинским границам.

"Настойчивость Путина следует непосредственно с фактическим согласием (Евросоюза — Ред.) с незаконной аннексией Крыма в 2014 году", — отмечает журналист.

Также он обращает внимание на проблему мигрантов, которая "как круг нестабильности сжимает Европу".

Тойсдел объясняет проблемы ЕС: Германии не хватает нового лидера, а во Франции Макрон сталкивается с усилением поддерживаемых Россией ультраправых.

"Путин видит это и чувствует запах крови. Поставки газа в Европе — это одна точка давления. Еще есть скрытые кибератаки", — отмечает Саймон Тисдейл.

Испытание противоспутниковой ракеты Россией он называет "безрассудным, пренебрежительным отношением к европейской безопасности и "первым зафиксированным актом хулиганства в космосе".

" Неспособность Европы заставить Путина заплатить серьезную цену за агрессию в Грузии и Крыму, его уничтожение российской демократии, его вмешательство в выборы (в других странах — Ред.), пресследование Алексея Навального и других оппозиционеров усиливают чувство упадка", — заключает эксперт.

Ранее британский премьер Борис Джонсон пояснил, что Великобритания поддерживает Украину не из-за враждебности к РФ, а из-за "приверженности демократии и свободе".

Британские СМИ сообщили, что Лондон готов перебросить спецназ в Украину из-за угрозы российского вторжения. В свою очередь начальник штаба обороны Соединенного Королевства Ник Картер заявил, что Британия должна быть готова к войне с Россией.

Тем временем украинская разведка заявила, что РФ готовит нападение на начало 2022-го.

Читайте также:

Washington Post сообщила , что Россия массированно перебрасывает войска к границе с Украиной.

, что Россия массированно перебрасывает войска к границе с Украиной. Американское издание Politicо опубликовало спутниковые фотографии , на которых видно, что Россия сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной.

, на которых видно, что Россия сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной. В этой связи Пентагон заявил, что обеспокоен действиями РФ на границе с Украиной, которые влекут за собой дестабилизацию. США заверили, что продолжают отслеживать ситуацию.

Россия тайно перебрасывает танки к границе с Украиной — Bloomberg

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber