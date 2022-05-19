"Путин ошибается, что может бомбить и диктовать мир" – канцлер Шольц

"Путин ошибается, что может бомбить и диктовать мир" – канцлер Шольц

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что российский президент-диктатор Владимир Путин не может диктовать условия мира.

Кроме того, он пообещал дальнейшую помощь Украине. Шольц подчеркнул: важно усилить военную помощь. Путин ведь будет готов серьезно вести переговоры после понимания, что не может сломать обороноспособность Украины.

Об этом канцлер Германии заявил в специальном выступлении в Бундестаге, пишет Bild.

"Путин по-прежнему считает, что может бомбить и диктовать мир. Но он ошибается. Так же, как он ошибался по поводу решимости украинцев и единства наших союзов. Потому что украинцы этого не принимают. Мы тоже", — сказал Шольц.

По его словам, федеральное правительство оказывает Украине военную поддержку, "обдуманную, взвешенную и тщательно скоординированную на международном уровне".

" У всех нас одна общая цель: Россия не должна выиграть эту войну. Украина должна выжить. Помощь стране, подвергшейся жестокому нападению, чтобы она смогла защитить себя, не является эскалацией", — сказал Олаф Шольц.

Напомним, министерша иностранных дел Германии Анналены Бербок заявила, что Россия уничтожила все платформы для контакта с ней. По ее словам, последней площадкой для переговоров с Кремлем был формат ОБСЕ. Однако и его Москва лишилась.

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