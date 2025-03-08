Путин ошибся в стратегии переговоров с США: что пошло не так

Политолог Вадим Денисенко объяснил, почему Путин ошибся в своих расчетах и как это отразится на дальнейшем ходе событий.

Кремль планировал затянуть процесс переговоров с США до конца 2025 года, но ситуация развивается не по сценарию Путина.

Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко в интервью радио NV.

По его словам, Россия сначала хотела срыва первого раунда переговоров по вине Украины, чтобы затем перейти в летнюю военную кампанию и отложить следующий этап дипломатических контактов до конца 2025 года.

Однако Кремль не учел несколько факторов:

Европа проявила неожиданную решительность в поддержке Украины;

Второй раунд переговоров таки состоится, и это изменило расстановку сил;

Трамп стремится завершить переговорный процесс уже весной 2025, а не откладывать его на будущее.

Таким образом, Россия действует по инерции и не имеет четкой стратегии, когда события развиваются не по плану.

Еще одним вызовом для Кремля стала внутренняя ситуация. Около 25% российских "ура-патриотов" — ключевой электорат Путина — подвергли резкой критике соглашение с Трампом по Арктике и энергетике. Власти РФ пока не знают, как объяснить им свои действия.

"Путин не умеет вести переговоры иначе, чем поднимая ставки", — подытожил Денисенко.

Это ставит Кремль в сложную ситуацию, когда дальнейшая тактика становится непредсказуемой даже самой России.

Напомним, по словам президента США Дональда Трампа, у России есть "все козыри", и, несмотря на ее позицию, "возможно, легче будет иметь дело с Москвой", чем с Киевом.

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