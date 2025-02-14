Путин останется опасностью для Европы даже после выполнения мирного соглашения — Писториус

Мир в Европе можно обеспечить только с позиции силы.

Даже при достижении мирного соглашения для Украины российский диктатор Владимир Путин продолжит быть угрозой для Европы.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на полях Мюнхенской конференции безопасности, накануне официального открытия форума, пишет Укринформ.

По словам Писториуса, администрация Трампа стремится к быстрому мирному соглашению между Россией и Украиной и хотела бы, чтобы широкую безопасность для этого мира обеспечили европейцы. Впрочем, даже если соглашение будет достигнуто, Европа не сможет расслабиться, ведь мир нужно будет обеспечивать, а Путин тем временем продолжит провоцировать Запад.

"Путин продолжит нападать на нас гибридным способом. Он и дальше будет оставаться угрозой для нашего континента", — убежден глава Минобороны Германии.

В этой связи, по его мнению, необходима сильная инновационная база военных технологий. "Мир в Европе можно обеспечить только с позиции силы", – указал Писториус. Он добавил, что военные действия в Украине показали значимость технологических инноваций в условиях современной войны. При этом развитие новых технологий на войне измеряется не годами, а месяцами и неделями, ведь это вопрос жизни и смерти.

Писториус назвал четыре сферы технологического военного будущего: искусственный интеллект, квантовые технологии, дроны и кибербезопасность.

"Ни одно будущее мирное соглашение не может быть достигнуто без включения Украины. И любое соглашение, исключающее Европу, также не сработает", — резюмировал министр обороны Германии.

Напомним, что ранее украинский президент Владимир Зеленский сделал тревожное заявление о потенциальной оккупации Европы россиянами. По его словам, Россия обязательно этого захочет, а без Украины Европа будет оккупирована РФ.

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