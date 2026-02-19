Путин остановит войну?: оппозиционер назвал срок, когда диктатор примет окончательное решение

Путин на распутье: оппозиционер назвал срок, когда РФ может остановить войну / © ТСН.ua

Вероятно, до лета Путин будет тянуть время и взвешивать, продолжать или останавливать войну.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков в эфире FREEДОМ.

«Вот она, развилка, очень простая. Новая эскалация может быть любой. Либо, допустим, Украине дали оружие, либо вовлечение других стран в процесс. Возможно, внутри российских элит произойдет некая эскалация. Когда начнется какой-то серьезный раскол, и Путин, чтобы предотвратить все негативные последствия, будет вынужден учитывать мнение своих бояр. Что-то из этого», — считает Гудков.

Бывший депутат Госдумы РФ не исключает, что через некоторое время Путин поймет: бессмысленно тянуть, поскольку прорывов на фронте нет. А отношения с американцами только ухудшаются. Это может повлиять на решение диктатора согласиться на мирное соглашение. Однако для этого Кремлю необходимо готовить общественное мнение. И, как правило, прорабатываются сразу несколько сценариев.

«Я думаю, Путин будет взвешивать. Думаю, летом он будет взвешивать, что ему выгоднее: продолжать войну или останавливать», — отметил Гудков.

По его мнению, пока диктатор будет тянуть время и пытаться балансировать в сложившейся ситуации, а уже летом будет принимать решение.

«До лета Путин постарается все, что можно, выжать из этой холодной войны, из всех переговоров. Но пока я вижу, что он будет затягивать, планирует затягивать, откладывая решение», — подытожил россиянин.

