Путин отчаянно ищет признание после серьезного удара от Курской операции – The Times

Президент России никогда не смешивался с обычными людьми без крайней необходимости, но в последние месяцы его вылазки на публичные прогулки стали привычным явлением.

После того, как украинские войска совершили дерзкий трансграничный рейд и захватили немалую территорию в Курской области, президент РФ Владимир Путин начал "спонтанно" выходить навстречу толпе поклонников. Это признак того, что диктатор отчаянно ищет признание. И именно это произошло 20 августа во время первой поездки Путина за пределы Москвы.

Об этом говорится в статье The Times.

В отличие от своих предшественников Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, Путин – экс-офицер КГБ – никогда не смешивался с обычными людьми без крайней необходимости. Но в последние месяцы его "вылазки" на публичные прогулки стали обычным явлением.

"Стареющий российский лидер становился все более нелюдимым еще до того, как пандемия подтолкнула его к самоизоляции, которую он почти никогда не нарушал, даже во время боевых действий в Украине. Его нигде не было видно на линии фронта в Украине в 2022 году или, в меру развития войны, на юго-западе России после того, как он начал подвергаться украинским атакам", – говорится в публикации.

Авторы статьи обратили внимание на мятеж и неудачный поход на Москву предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в июне 2023 года. Тогда четыре дня спустя, когда все посетители президента России должны были сидеть на изоляции и проходить тестирование на коронавирус, Путин ошеломил всех публичной прогулкой в ​​отдаленном кавказском регионе на юге страны. Когда он позировал для селфи и целовал молодую девушку, государственное телевидение сравнило четко срежиссированное появление диктатора с приемом рок-звезды.

"Этой весной Путин, демонстрируя подобное публичное взаимодействие, остановил свой кортеж посреди небольшого городка Торжок к северо-западу от Москвы, где стратегически расположенная толпа сторонников, отделенная от него полицейскими барьерами, была готова поприветствовать его. Всего за четыре дня до этого вооруженные террористы штурмовали концертный зал, в результате чего погибли 145 человек. Путин так и не посетил место происшествия, не встретился с выжившими и семьями погибших", – говорится в материале.

Реакция Путина на Курскую операцию

Особой реакции со стороны Путина не вызвало и вторжение иностранных войск на территорию РФ впервые со времен Второй мировой войны, во время которого украинские силы захватили часть юго-западной Курщины. Так, на недавней встрече глава Кремля продолжал называть события в области "ситуацией".

"Российский лидер пытался не показывать, что произошло что-то необычное. Он не сделал ни одного обращения к нации и не посетил областной центр Курск, переполненный россиянами, которые почти за одну ночь стали беженцами в собственной стране. Но самым верным признаком того, что вторжение поразило Путина до глубины души, стало то, что во вторник вечером он решил заскочить на Кавказ на обратном пути из поездки в Азербайджан", – говорится в статье.

На Кавказе, помимо стандартного визита на ферму и в военное училище, Путин также посетил матерей жертв осады школы в Беслане в 2004 году. Это произошло впервые за 20 лет.

Как и после двух предыдущих катастроф, глава Кремля остановил свой кортеж, в этот раз посреди Владикавказа, и пошел в соседний парк. Там к Путину и его охранникам подбежала группа подростков, говоривших по телефону.

"Мальчики-подростки были заинтересованы в том, чтобы сделать селфи с Путиным, и почти не проявляли приверженности, за исключением одного парня, воскликнувшего: "Владимир Владимирович, я вас люблю!". Получив свою порцию народной поддержки, Путин отошел к своему автомобилю после всего лишь 40 секунд селфи", – резюмируют авторы материала.

К слову, ранее аналитики Института изучения войны оценили, что Путин посетил Азербайджан 18 августа, вероятно, чтобы отвлечь внимание от вторжения в Курскую область и показать себя активным дипломатом.

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