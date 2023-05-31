Путин отдает приказы о масштабных ракетных ударах из-за неспособности войск РФ достичь решающих эффектов на поле боя — ISW

Президент России Владимир Путин пытался приуменьшить атаку беспилотника на Москву, чтобы не раскрывать ограниченные возможности, которые у него есть для мести Украине.

Российский диктатор Путин заявил, что российские войска нанесли удар по штабу украинской военной разведки «два-три дня назад» и утверждал, что российские вооруженные силы продолжают отвечать на «войну» Украины против Донбасса, нанося удары по украинской военной инфраструктуре.

Об этом сообщает ISW.

Также Путин намекнул, что удар беспилотников по Москве был ответом Киева на российские удары, а 30 мая Минобороны России заявило, что российские войска нанесли «группы ударов высокоточным авиационным оружием дальнего действия при принятии главных решений». центры» в Украине.

Минобороны России не заявляло, что недавно нанесло удар по штабу украинской военной разведки, и подтверждений этого заявления Путина нет.

Российский президент заявил, что Украина пытается спровоцировать ответ и заставить Россию отразить свои действия. Акцент Путина на прошлых и текущих ракетных ударах является, вероятно, попыткой сигнализировать о том, что Россия уже активно принимает ответные меры и ей не нужно отвечать на дальнейшие украинские провокации. Путин последовательно отвечает за настоящие и вероятные действия Украины, отдавая приказы о масштабных ракетных кампаниях и кампаниях беспилотников, вероятно, из-за неспособности российских войск достичь каких-либо решающих эффектов на поле боя.

Кроме того, Путин выдвинул многочисленные кремлевские шаблонные нарративы, направленные на поддержку внутренней поддержки российских военных усилий и издевательств над Западом. Путин также отметил, что, хотя московские системы противовоздушной обороны «работали нормально», России все еще нужно «поработать» над усовершенствованием этих систем – заметна попытка предупредить критику со стороны российских ультранационалистов, критиковавших неэффективные системы противовоздушной обороны России в Москве. и вдоль приграничных регионов России с Украиной.

Путин также обвинил Украину в угрозах дестабилизации Запорожской атомной электростанции и использовании «грязных средств» – оба российских ложных нарратива по умолчанию, которые Кремль использует во время российских военных неудач.

Нападение дронов на Москву и массированная атака на Киев 30 мая 2023 года: подробности

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин прокомментировал массированную атаку дронов на Москву. Диктатор пригрозил мирным украинцам "ответом". Отметим, что один из беспилотников даже долетел до его резиденции.

По оценкам экспертов международного разведывательного сообщества InformNapalm, запустившие по Москве дроны прилетели из восточной части Московской области.

В Воздушных силах Украины, комментируя атаку дронов на Москву, заявили, что это "внутренние проблемы" России.

Также российские кафиры ночью 30 мая 2023 года снова атаковали Киев беспилотниками. Обломки рухнули в нескольких районах столицы.

После атаки российскими беспилотниками в ночь на 30 мая в Киевской области зафиксированы повреждения 17 жилых объектов, в том числе квартир.

Кроме того, из-за атаки Киева и Киевской области беспилотниками в ночь на 30 мая один человек погиб, 13 – получили ранения.

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