Путин отдал приказ резко повысить налоги в 2026 году: в РФ признают стагнацию экономики
На фоне фактической остановки экономического роста и растущего дефицита бюджета российский диктатор Владимир Путин требует от правительства существенно увеличить налоговые поступления уже в 2026 году.
Власти РФ готовятся к резкому усилению налогового давления на население и бизнес из-за ухудшения экономической ситуации в стране. По официальным данным, экономический рост в России почти сошел на нет, а промышленный сектор уже находится в состоянии рецессии.
В то же время военные расходы Кремля продолжают стремительно расти, в то время как экономика больше не обеспечивает достаточных бюджетных поступлений. В этих условиях российские власти выбирают самый простой путь — компенсировать дефицит на средства граждан и предпринимателей.
В РФ уже повысили налог на добавленную стоимость, фактически демонтируют упрощенную систему налогообложения для малого бизнеса и вводят новые сборы для населения. Под прикрытием риторики о «справедливости» и «технологическом развитии» финансовое бремя войны перекладывают на плечи простых россиян.
Как отмечают в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины , граждане РФ уже испытывают последствия: цены растут, а реальные доходы падают. Требование Кремля «значимо увеличить» налоговое собрание является сигналом дальнейшего ухудшения социально-экономической ситуации.
Экономика, истощенная войной, и общество, вынужденное финансировать имперские амбиции диктатора, приближаются к критическому пределу.