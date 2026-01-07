Путин / © Associated Press

Реклама

Власти РФ готовятся к резкому усилению налогового давления на население и бизнес из-за ухудшения экономической ситуации в стране. По официальным данным, экономический рост в России почти сошел на нет, а промышленный сектор уже находится в состоянии рецессии.

В то же время военные расходы Кремля продолжают стремительно расти, в то время как экономика больше не обеспечивает достаточных бюджетных поступлений. В этих условиях российские власти выбирают самый простой путь — компенсировать дефицит на средства граждан и предпринимателей.

В РФ уже повысили налог на добавленную стоимость, фактически демонтируют упрощенную систему налогообложения для малого бизнеса и вводят новые сборы для населения. Под прикрытием риторики о «справедливости» и «технологическом развитии» финансовое бремя войны перекладывают на плечи простых россиян.

Реклама

Как отмечают в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины , граждане РФ уже испытывают последствия: цены растут, а реальные доходы падают. Требование Кремля «значимо увеличить» налоговое собрание является сигналом дальнейшего ухудшения социально-экономической ситуации.

Экономика, истощенная войной, и общество, вынужденное финансировать имперские амбиции диктатора, приближаются к критическому пределу.