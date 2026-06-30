Путин отказался от мира и назвал новые цели войны: под угрозой не только Донбасс

Владимир Путин. / © Associated Press

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Диктатор РФ Владимир Путин отклонил два недавних предложения Украины по прекращению огня, продолжая подчеркивать собственную непреклонность относительно вступления в добросовестные переговоры.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете американские специалисты отмечают: «фюрер» утверждал, что Киев предложил Москве взаимное прекращение огня по ударам на дальнюю дистанцию, а также в районах за пределами Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей — по сути, прекращение боевых действий в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской. В ISW отмечают, что это первое публичное упоминание об этих украинских предложениях по прекращению огня.

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Путин отказался от перемирия

«Однако Путин неявно отклонил эти два соглашения о прекращении огня, заявив, что Россия не заинтересована в предоставлении Украине такого „спасения“. Он утверждал, что Киев якобы инициировал предложения, ведь российские удары на дальнюю дистанцию ​​являются более мощными и разрушительными для Украины, чем удары ВСУ на дальнюю дистанцию ​​для страны-агрессорки, и потому что украинские силы хотят компенсировать нехватку человеческих ресурсов, выведя войска из некоторых районов линии фронта и передышек. Херсонской области», — говорится в отчете.

В то же время, американские аналитики отмечают, что отклонение Путиным двух новых предложений по прекращению огня является еще одним примером того, как Киев инициирует, а Москва отклоняет, меры по прекращению войны.

Кроме того, отмечают в ISW, Путин и российские чиновники продолжают публично демонстрировать свою преданность первоначальным военным целям России, главной целью которых является «окончательный захват Донбасса и Новороссии», и что российские силы сделают «все» для достижения всех его военных целей.

Кроме того, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что «фюрер» четко очертил позицию РФ по отношению к Украине в своем выступлении в июне 2024-го, в котором Путин требовал вывода ВСУ с контролируемой Украиной территории в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также отказа Киева от своих целей. капитуляции Украины.

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Также заместитель председателя Комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев аналогично заявил, что Москва сможет обеспечить свою безопасность только тогда, когда Украина «перестанет существовать».

Ситуация на фронте — заявления Путина

В Институте акцентируют внимание на том, что Путин продолжает сильно преувеличенные заявления о продвижении своего войска, которые не отвечают реалиям поля боя. В частности, на крепостном поясе в Донецкой области, включая Лиман, Славянск, Краматорск, Константиновку и Доброполье

Кроме того, Путин утверждал, что элементы русских войск очистили большую часть Лимана; продвинулись к Николаевке; находятся примерно в восьми-девяти километрах от Славянска и в четырех километрах от Краматорска.

«ISW получила доказательства, позволяющие оценить, что российские войска сохраняют присутствие (путем продвижения или инфильтрации) в 4,3 процента Лимана, и что российские войска продвинулись примерно на 12 километров от Николаевки, 19 километров от Славянска и 14 километров от Краматорска».

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Так, Владимир Путин стремится построить нарратив о якобы повсеместном военном успехе окупантов и создать представление, мол, украинские удары «абсолютно» не влияют на операции России на передовой.

Напомним, на днях Владимир Путин сделал резкое заявление о переговорах , дерзко подчеркнув, что Россия не позволит Украине «навязать свои условия». Потому что в планы Кремля якобы «спасение киевского режима не входит». В свою очередь, высказался «фюрер», главная задача РФ — «полностью уволить Донбасс и Новороссию».

Дата публикации 12:18, 29.06.26 Количество просмотров 83 Путин читал ответы с суфлера во время интервью

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