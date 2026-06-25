Диктатор Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Путин не демонстрирует готовности к переговорам и отверг последние мирные предложения президента Украины Владимира Зеленского, которые поддержали Соединенные Штаты.

Об этом заявил заместитель государственного секретаря США по внешней помощи, гуманитарным вопросам и свободе вероисповедания Джереми Левин во время дискуссии YES Dinner Discussion накануне Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2026), информирует УНИАН.

По словам американского дипломата, именно Соединенные Штаты выполняют роль главного посредника между сторонами войны, поскольку ни одна другая страна не имеет достаточного влияния для выполнения такой миссии.

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«Мы видели, что Путин до сих пор не желает садиться за стол переговоров. Вы упомянули некоторые недавние запросы Зеленского, которые мы приветствуем, но Путин отклонил их. И потому Президент Трамп поставил себя в сложную позицию, потому что заботится о достижении настоящего мира для народа Украины и для региона и для Европы в целом», — сказал политик.

Левин подчеркнул, что лучшим сценарием для Украины остается достижение долговременного, справедливого и устойчивого мира. В то же время, по его словам, Кремль продолжает блокировать шаги, которые могли бы приблизить урегулирование войны по дипломатическому пути.

Представитель Госдепартамента отметил, что такая позиция диктатора Путина создает дополнительные трудности для администрации президента США Дональда Трампа, декларирующей намерение содействовать скорейшему завершению войны.

По словам дипломата, вопреки сложной ситуации, Вашингтон продолжит поддерживать Украину в переговорном процессе и будет работать над укреплением позиций Киева перед возможным началом официального диалога с Россией.

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В то же время, Левин обратил внимание на ситуацию на фронте, которая, по его оценке, развивается в пользу Украины. Он отметил, что благодаря ударам по военным объектам в глубоком тылу РФ и действиям сил обороны на передовой украинская армия смогла перехватить стратегическую инициативу.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вызывающе заявляет, что завершение войны, которую они начали в Украине, «можно решить политико-дипломатическими методами».

Мы ранее информировали, что в Госдепе США считают, что Украина перехватила инициативу и выигрывает войну.

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