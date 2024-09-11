Путин отказался от ударов по энергетике Украины: в Кремле прокомментировали заявление Шойгу

В администрации диктатора Владимира Путина заявили, что агрессор Россия и Украина не достигали четких договоренностей по запрету ударов по объектам энергетики.

Так спикер Кремля Дмитрий Песков опроверг заявление секретаря Совбеза Сергея Шойгу о том, что "фюрер" дал свое согласие по этому поводу.

"Никаких четких договоренностей не было. Это первое", — прокомментировал пресс-секретарь диктатора утверждение Шойгу

Мол, сейчас "трудно представить возможность достижения каких-либо договоренностей на фоне ситуации в Курской области". Вместе с тем Песков подчеркнул, что для Москвы главным остается "достижение наших целей".

"Специальная военная операция" сейчас, при отсутствии других альтернатив, является единственным возможным способом достижения наших целей. Поэтому она продолжается", – цинично выразился Песков.

Заявление Шойгу

В эфире одного из российских телеканалов секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что Владимир Путин принял предложение Турции не бить по энергетической инфраструктуре, объектам атомной энергетики и гражданскому торговому флоту. По его словам, якобы от такой идеи отказалась Украина. Это, говорит Шойгу, вызвало у Москвы "большое удивление".

"Турция нам предложила, сказала: "Вот от них (Украина – Ред.) поступило такое предложение. Давайте мы, обяжемся не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море". Наш президент принял решение и сказал: "Да, давайте", — заявлял секретарь Совбеза.

Напомним, также Сергей Шойгу сделал новое заявление о переговорах с Украиной. Мол, сейчас они невозможны. Якобы причина этого – украинская операция в Курской области.

Читайте также:

Почему даже в мире не могут придумать действенный «мирный план» для Украины?