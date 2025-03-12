Как раундов переговоров, так и встреч может быть много и продлится этот процесс долго.

Глава Кремля Владимир Путин откажется идти на мирное соглашение и 30-дневное прекращение огня.

Об этом военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник сказал в эфире Армия TV.

По словам Черника, требования Путина известны уже сейчас: четыре украинских области, так называемая "денацификация", а также возвращение русского языка на законодательном уровне.

"Церква. І найголовніше — роззброєння. На мій особистий погляд — саме це для них є головним елементом. Розуміючи, що вони ніколи не відмовляться від України, бо як казав Ленін: "Втратити Україну, це втратити голову"... Ми основа їхнього наддержавного статусу. То це тільки перерва. Чи росіяни у цьому раунді це приймуть? — На мій погляд, не приймуть", — сказав Черник.

По его словам, со стороны Путина "будет отказ и следующий раунд".

"Мы немного выбросили из внимания то, что произошло в Сирии. Там произошло восстание алавитов. Не сомневаюсь, что это сделали российские и иранские спецслужбы. И помним, еще с 2015 года целый ряд терактов по территории Европы, США в том числе... И они, на мой взгляд, попробуют сыграть в темноте. мпа, на эту минуту угадать очень тяжело", — добавил Черник.

Он считает, что "раундовость" переговоров может быть очень длинной, потому что раньше американцы и Талибан сидели больше года за столом переговоров.

Напомним, по мнению западных обозревателей, в частности из Financial Times, Кремль хочет обмануть Белый дом и заключить соглашение, которое, по мнению американской команды, выглядит так, будто Трамп получает то, что хочет.

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