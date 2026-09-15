Путин отказывается от энергетического перемирия: в FT раскрыли детали

Путин / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы согласились на энергетическое перемирие, одна российская сторона выступает против такого шага.

Об этом пишет Financial Times.

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По информации издания, Путин считает, что зимние атаки на украинскую энергосистему могут усилить давление на украинские власти и заставить Киев пойти на уступки. Financial Times ссылается на собственные источники.

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Украина в течение нескольких месяцев выступала за взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам, портам и другой критической инфраструктуре. Однако Москва до сих пор отвергала такие предложения.

В то же время заявление президента США Дональда Трампа о якобы достигнутой между Украиной и Россией договоренности прозвучало раньше, чем было заключено любое официальное соглашение.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина и РФ фактически согласились на энергетическое перемирие.

Мы ранее информировали, что вопрос возможного энергетического перемирия между Украиной и Россией сейчас прорабатывается, однако окончательного соглашения стороны еще не достигли.

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