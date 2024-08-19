Путин открыто заявил о "кризисе" в войне против Украины

Хозяин Кремля сказал, что РФ сталкивается с кризисом "на украинском направлении".

Президент России Владимир Путин впервые открыто заявил о кризисе, с которым страна-агрессор сталкивается в войне против Украины.

Об этом он сказал во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 19 августа, передают российские средства массовой пропаганды.

"Ясно и всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего, конечно, на украинском направлении", – сказал глава Кремля.

Он также заявил, что и "историческое вовлечение России в ситуацию на Южном Кавказе" в последние несколько лет "диктует нам необходимость участия в этих событиях".

"Конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами. Конечно, после визита в Азербайджан я свяжусь с премьером (Армении – ред.) Пашиняном, расскажу ему о результатах наших переговоров. Я знаю, что у Азербайджан есть цель завершение всех процедур с полным урегулированием", – сказал Путин, имея в виду ситуацию в Нагорном Карабахе.

К слову, по мнению экс-советника президента Украины по внешней политике Игоря Новикова, главная цель наступления ВСУ на Курщине – дестабилизировать российские элиты. У некоторых из них может проснуться осознание того, что Путин зашел слишком далеко.

Читайте также: