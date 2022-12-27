Путин отправил Медведева в Китай, чтобы отомстить Си Цзиньпину – российский оппозиционер

Российский диктатор Владимир Путин отправил "запасного президента" Медведева в Китай, чтобы отомстить Си Цзиньпину.

Об этом в комментарии "24 каналу" сказал российский оппозиционер Геннадий Гудков.

Гудков отметил, что встречи с Путиным тет-а-тет сейчас проводят только лидеры бедных африканских государств. Он добавил, что, вероятно, Си Цзиньпин тоже не хотел встречаться с диктатором, а потому посоветовал Путину прислать кого-то вместо себя.

"Он сказал: присылай какого-нибудь "младшего брата", и я с ним о чем-то поговорю. Его отправили в Китай. Путин таким образом отомстил Си Цзиньпину, который встретился с "нулем" – с отрицательной величиной в российской политике", — заметил российский оппозиционер.

Путин хочет склонить Китай к большему сотрудничеству, однако там не готовы приобщаться к международному изгнаннику.

Визит Медведева в Китай: что известно

21 декабря, Медведев в Пекине встретился с Си Цзиньпином. Стороны обсудили двусторонние взаимодействия стратегического партнерства между странами во всех сферах, а также международные вопросы, включая войну в Украине. "Запасной президент" якобы передал китайскому лидеру "послание от Путина".

Впоследствии стало известно, что Си Цзиньпин заявил заместителю председателя Совета Безопасности России Дмитрию Медведеву, что его страна хотела бы видеть мирные переговоры по Украине.

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