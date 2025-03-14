Путин отправил Трампу сообщение с собственными предложениями прекращения огня в Украине – Reuters

Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу сообщение о своем предложении о прекращении огня в Украине из-за специального представителя Трампа, сообщает Reuters со ссылкой на российские источники.

В Кремле отметили, что они видят основания для "осторожного оптимизма" по поводу возможного достижения соглашения.

В пятницу Трамп снова призвал Россию подписать и завершить "прекращение огня и окончательное соглашение", заявив в своей частной соцсети, что он вытянет США из того, что он назвал "настоящей "неприятностью" с Россией".

По данным издания, Путин заявил, что в принципе поддерживает предложение Трампа о прекращении огня, но боевые действия нельзя прекращать, пока не будет разработан ряд важных условий, что повышает перспективу более длительных переговоров для достижения соглашения.

Трамп назвал заявление Путина "очень многообещающим".

Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам в пятницу, что Путин, выразивший обеспокоенность тем, что украинские силы используют любое прекращение огня для перегруппировки, провел поздние ночные переговоры в Москве со Стивом Виткоффом, представителем Трампа, чтобы обсудить предложение США. Киев уже принял предложение.

Песков сказал, что Путин использовал встречу, чтобы передать "сигналы" Трампу.

"Дополнительная информация была предоставлена российской стороне, а также, собственно, Путин передал информацию и дополнительные сигналы президенту Трампа через Виткоффа", – сказал он.

Отвечая на вопрос о комментариях, сделанных поздно в четверг советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолцом, который сказал, что у Вашингтона есть "некоторый осторожный оптимизм" относительно того, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто в ближайшее время, Песков сказал, что согласен с этой оценкой.

"Безусловно, есть основания для осторожного оптимизма. Вы услышали вчера очень важное заявление президента Путина... Он сказал, что поддерживает позицию президента Трампа по урегулированию, но он озвучил некоторые вопросы, на которые нужно вместе ответить. Так что, да, действительно, еще многое нужно сделать, но, тем не менее, президент сказал", — сказал он.

Песков также сказал, что Россия и США обсудят время телефонного разговора между своими президентами, когда Виткофф проинформирует Трампа, заявив, что обе стороны соглашаются, что такой разговор необходим.

Путин заявил, что хочет, чтобы Украина отказалась от своих амбиций по вступлению в НАТО, чтобы Россия контролировала все четыре региона Украины, которые она провозгласила своими, и чтобы размер украинской армии был ограничен.

Российский президент также ясно дал понять, что хочет ослабления санкций Запада и проведения в Украине президентских выборов, которые Киев считает преждевременными, поскольку военное положение остается в силе.

Напомним, президент России Владимир Путин наконец-то отреагировал на предложение США прекратить боевые действия на 30 дней. Путин сказал, что РФ согласна с предложениями прекратить боевые действия, "но есть нюансы". Российский президент также заявил, что может провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить условия перемирия.

Читайте также: