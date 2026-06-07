Путин отправил в Киев тайного переговорщика-бизнесмена: что известно о секретных переговорах

Юрий Ушаков / © Getty Images

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Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что российский предприниматель, который в мае ездил в Киев и перед этим советовался с Владимиром Путиным, "достаточно известен".

Об этом Ушаков сказал в комментарии российскому журналисту Павлу Зарубину, однако имя бизнесмена он не назвал.

"Российский предприниматель, ездивший в Киев в мае и совещавшийся с Путиным, достаточно известен", - заявил Ушаков.

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По словам представителя Кремля, речь идет о предпринимателе, который перед поездкой в Киев контактировал с Путиным. В то же время, Ушаков не стал уточнять, какую именно роль этот бизнесмен мог выполнять и с кем встречался в украинской столице.

Российский бизнесмен в Киеве: что известно

Ранее Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил, что в конце мая ему позвонил по телефону "один из представителей российских бизнес-кругов" и сообщил, что его пригласили в Киев.

Российский диктатор не раскрыл имени собеседника, однако заявил, что давно его знает и считает "порядочным человеком", которому доверяет.

По версии Путина, этот бизнесмен якобы ездил в Киев и встречался с человеком, автором письма от президента Украины Владимира Зеленского.

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"Он поехал в Киев и встречался с этим господином - автором этого письма. У него там в резиденции", - заявил Путин.

Народный депутат Алексей Гончаренко утверждает, что этим бизнесменом мог быть российский миллиардер Роман Абрамович. По его словам, Абрамович якобы приезжал в Киев, чтобы встретиться с Зеленским и передать информацию Путину.

Официального подтверждения этой информации с украинской стороны пока нет.

Переговоры с РФ: последние новости

4 июня президент Украины Владимир Зеленский впервые опубликовал открытое письмо Путину. В нем украинский лидер подчеркнул, что война стала следствием политического выбора Кремля и предложил полное прекращение огня на фронте.

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Зеленский также отметил, что нынешняя линия боевого столкновения может стать отправной точкой дипломатического урегулирования войны.

После этого в Кремле заявили, что послание "приняли во внимание". Спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что "мирные переговоры на паузе", а их возможное возобновление, по его словам, "зависит от Киева".

Позже хозяин Кремля заявил, что якобы Россия готова достичь соглашения с Украиной о прекращении войны, но она должна основываться на неподтвержденных договоренностях, которых якобы Путин и президент США Дональд Трамп достигли во время саммита на Аляске. По его словам, Москва готова принять компромиссы, которые американские и российские чиновники обсуждали во время того саммита.

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