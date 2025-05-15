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Путин отправил в Стамбул делегацию, которая не сможет принимать решения: детали Reuters
Делегацию РФ возглавляет советник кремлевского "фюрера" Владимир Мединский.
Диктатор Российской Федерации Владимир Путин отправил в Турцию на переговоры делегацию, представители которой не имеют полномочий принимать какие-либо решения.
Об этом сообщает издание Reuters.
Издание отмечает, что 11 мая Путин предложил прямые переговоры с Украиной в Стамбуле. Украинский президент ответил, что будет ждать "фюрера".
"Но после того, как мир несколько дней думал о планах Путина, Кремль поздно вечером в среду обнародовал состав делегации, в которую Путин не входил", – пишет Reuters.
Делегацию страны-агрессорки возглавляет советник кремлевского "фюрера" Владимир Мединский. В состав вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и глава военной разведки Игорь Костюков.
Источник, участвовавший с украинской стороны в переговорах в Стамбуле в марте 2022-го, сообщил, что у Мединского, который тогда также возглавлял российскую команду, нет строгих полномочий для принятия решений.
"Самое главное, что люди, которые будут фактически сидеть за столом, не являются ключевыми игроками", - сказал собеседник издания.
Напомним, издание Bloomberg писало о том, что Путин назначил чиновников "низшего звена" для переговоров в Стамбуле. Отсутствие диктатора "сделало бы любой саммит бессмысленным". В частности, учитывая тот факт, что чиновники более низкого уровня уже встречались в Саудовской Аравии в марте, но не добились никаких результатов.
Находящийся в Анкаре украинский президент Владимир Зеленский заявил, что уровень российской делегации похож на бутафорский . Глава государства отметил, что Киеву неизвестно, какой мандат имеют представители России.
В настоящее время идет встреча Зеленского с турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом. Уже от этих переговоров будет зависеть "какие будут дальнейшие шаги". В частности, встретится Зеленский с российской делегацией.