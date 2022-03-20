Путин отправил в Украину террористов, чтобы те убили Зеленского и Шмыгаля — разведка

Украине известны планы Кремля.
Российские оккупанты не могут победить в войне, а поэтому перебросили в Украину группу боевиков, целью которых является убить президента Зеленского, главу ОП Андрея Ермака и премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Сегодня в Украину начали прибывать дежурные группы боевиков, связанных с приближенным к Путину российским пропагандистом и владельцем ППК "Лига" (Вагнер) Евгением Пригожиным. Основная задача преступников – ликвидация высшего военно-политического руководства Украины", — говорится в сообщении.
Путин лично отдал приказ на проведение очередных атак одному из немногих доверенных лиц. Все предыдущие попытки завершились провалом и ликвидацией террористов.
"Ключевые "мишени" наемников, в частности: Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Денис Шмигаль. Российские оккупанты, не достигнув поставленных задач в ходе полномасштабной агрессии против Украины, продолжают попытки дестабилизации работы украинской власти, деморализации общества, раскоординации движения сопротивления и торможения международного взаимодействия. Организация покушений на первых лиц нашего государства является частью стратегии оккупантов. Отмечаем: украинской армии, спецслужбам и правоохранительным органам хорошо известны планы Кремля. Мы готовы к отпору агрессору как на фронте, так и в тылу. Никакие террористические атаки не преуспеют", — говорится в сообщении.
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