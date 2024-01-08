Путин отправил ядерное оружие в Беларусь, которое разворачивают рядом с границами НАТО – WSJ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в конце декабря 2023 года заявил, что Россия завершила развертывание тактического ядерного оружия в его стране. Заявление Лукашенко прозвучало на фоне усиления Россией угроз в адрес Запада.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

В материале указано, что чиновники из США не предоставляют полной информации о своих разведывательных данных о передаче Россией ядерного оружия в Беларусь, и вполне возможно, что Лукашенко блефует.

Однако в июле 2023 года Разведуправление Министерства обороны США заявило, что нет "никаких оснований сомневаться" в заявлениях президента РФ Владимира Путина об отправке ядерного оружия в Беларусь.

"Федерация американских ученых проанализировала разведывательные данные из открытых источников, в том числе видеоматериалы Министерства обороны Беларуси, и пришла к выводу, что авиабаза "Лида", расположенная в 40 километрах от литовской границы, и единственное крыло белорусских ВВС, оснащенное самолетами Су-25, является наиболее вероятным кандидатом на выполнение новой миссии Беларуси по "ядерному обмену" с Россией", – говорится в публикации WSJ.

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Авторы статьи обратили внимание на то, что заявление Лукашенко прозвучало в то время, когда Россия ужесточает свои угрозы в адрес Запада. Так, недавно Путин заявил, что "будут проблемы" с Финляндией после того, как НАТО "втянуло" Хельсинки в Альянс.

Кроме того, в ноябре 2023 года заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Польшу "врагом", который может потерять свою государственность.

"Провокационный ядерный шаг Путина в Беларуси является напоминанием о том, что стоит на кону в Украине", – отмечается в материале WSJ.

Напомним, 26 декабря Лукашенко заявил, что в Беларусь уже доставили все ядерное оружие из России, которое планировали. Случилось это в начале октября 2023 года.

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