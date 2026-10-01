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Путин отреагировал на мирные предложения Трампа: какие требования выдвинул Украине
Диктатор Кремля Путин заявил, что предложения Трампа ведутся в правильном направлении, но выдвинул требования.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что мирные предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине содержат сложные решения для Москвы, однако Россия считает их движением в правильном направлении.
Об этом Путин сказал во время пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай», сообщают российские СМИ.
Путин о мирных переговорах — что заявил
По словам главы РФ, Москва стремится получить длительные гарантии безопасности и соответствующие условия для заключения мира.
«Со стороны противника нет желания прекращать боевые действия», — иронически заявил Путин.
В то же время, диктатор выдвинул очередные требования к Украине, потребовав уступок в сфере языка и религии.
«Было бы правильно избежать потерь с обеих сторон и найти мирные решения по Украине, которые касаются, в частности, русского языка и церкви», — отметил глава Кремля.
Также Путин добавил, что Россия при необходимости способна корректировать свою позицию на переговорах. В качестве примера он привел саммит в Анкоридже, где, по его словам, он согласился на предложения американской стороны.
Война в Украине — последние новости
Напомним, диктатор Путин заявил об отказе останавливать обстрелы гражданской и портовой инфраструктуры Украины в обмен на прекращение атак по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Ранее Владимир Путин снова озвучил свою версию причин полномасштабной войны против Украины и заявил, что Россия якобы была вынуждена взяться за оружие.
Также ТСН собрал все главные заявления Путина на Валдае. Что сказал о войне в Украине, ядерном оружии и будущем мировом порядке.