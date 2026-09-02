Путин отреагировал на обвинения России в инциденте с дроном и взрывчаткой в Лейпциге

Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин связал обвинения Москвы в причастности к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига с внутриполитической ситуацией в Германии.

Об этом Путин заявил во время пресс-конференции в Бишкеке.

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По его словам, обвинения против России якобы нужны немецким властям из-за сложного положения внутри страны. Путин также принялся критиковать канцлера ФРГ Фридриха Мерца, заявив, что тот якобы не защищает национальные интересы Германии.

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Российский диктатор утверждает, что в ФРГ закрываются предприятия, люди теряют рабочие места и падает уровень жизни, а образ агрессивной России якобы используют для объяснения этих проблем.

Напомним, в начале августа на территории аэропорта Лейпциг-Галле возле украинского грузового самолета был обнаружен беспилотник, оснащенный взрывчаткой и детонатором. Устройство не взорвалось, поскольку его детонатор был выключен. Саперы обезвредили дрон с помощью специального робота.

Как сообщал ТСН.ua, источник ABC News в американской разведке заявил, что конструкция дрона и использованная взрывчатка имеют признаки, характерные для устройств, применяемых российской ГРУ. Такой оценки американские спецслужбы пришли совместно с германскими службами безопасности и разведкой. Расследование инцидента продолжается.

Ранее сообщалось, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории немецкого аэропорта Лейпциг-Галле, вероятно, имеет российское происхождение .

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Мы ранее информировали, что в неудачной атаке на украинский грузовой самолет в аэропорту Лейпцига, вероятно, было задействовано больше беспилотников, чем считалось изначально .

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