Путин отреагировал на санкции против России: что заявил

Владимир Путин / © Associated Press

Президент России Владимир Путин прокомментировал свою позицию по поводу новых санкций, введенных против РФ. Он заявил, что это существенно не повлияет на экономику страны.

Об этом передают российские СМИ.

«Новые санкции США — это попытка оказывать давление на Россию», — заявил Путин.

Также он рассказал, как санкции повлияют на Россию.

«Новые санкции существенно не скажутся на нашем экономическом самочувствии», — заявил Путин.

Российский лидер также высмеял отдельные ограничения. Он даже пошутил об отмене «поставок унитазов» из Евросоюза в РФ.

«Это им дорого обойдется», — пошутил Путин, намекая на возможные потери европейских производителей.

Комментируя новые ограничения США, он назвал их попыткой давления на Россию и подчеркнул, что ни одна уважающая себя страна не действует под давлением.

Напомним, Соединенные Штаты Америки в ближайшее время планировали активно продвинуть вопрос о введении новых санкций против Российской Федерации. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

К тому же страны Европейского Союза достигли политического согласия по принятию 19-го пакета санкций против Российской Федерации.

Также сообщалось, что европейские страны совместно с Украиной готовят предложение для окончания войны России против Украины, состоящее из 12 пунктов.