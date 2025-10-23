Путин отреагировал на Tomahawk для Украины: угрожает "ошеломляющим ответом"

«Ошеломляющий ответ»: напуганный Путин истерически шантажирует из-за Tomahawk / © Associated Press

Российский диктатор Путин напуган возможностью получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk, поэтому снова прибег к привычным шантажам и угрозам.

Об этом глава Кремля сказал на пресс-конференции сегодня, 23 октября.

Разговоры о возможности поставки ракет Tomahawk Украине и заявления президента Украины Зеленского, что Украина может получить эти ракеты диктатор цинично назвал «попыткой эскалации». Хотя сам он обстреливает и атакует Украину со всех видов оружия, кроме ядерного.

«Если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», — пригрозил Путин.

Напомним, также диктатор Путин похвастался, что новые санкции Запада якобы не повлияют на Россию и прокомментировал, состоится ли его встреча с Трампом в Будапеште.