ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
655
Время на прочтение
1 мин

Путин отреагировал на Tomahawk для Украины: угрожает "ошеломляющим ответом"

Путин назвал эскалацией желание Украины получить Tomahawk и прибег к привычным угрозам из-за дальнобойного оружия.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
"Ошеломляющий ответ": напуганный Путин истерически шантажирует из-за Tomahawk

«Ошеломляющий ответ»: напуганный Путин истерически шантажирует из-за Tomahawk / © Associated Press

Российский диктатор Путин напуган возможностью получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk, поэтому снова прибег к привычным шантажам и угрозам.

Об этом глава Кремля сказал на пресс-конференции сегодня, 23 октября.

Разговоры о возможности поставки ракет Tomahawk Украине и заявления президента Украины Зеленского, что Украина может получить эти ракеты диктатор цинично назвал «попыткой эскалации». Хотя сам он обстреливает и атакует Украину со всех видов оружия, кроме ядерного.

«Если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», — пригрозил Путин.

Напомним, также диктатор Путин похвастался, что новые санкции Запада якобы не повлияют на Россию и прокомментировал, состоится ли его встреча с Трампом в Будапеште.

Дата публикации
Количество просмотров
655
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie