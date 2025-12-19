- Дата публикации
Путин оценил мирные усилия Трампа и сказал, о чем США просили Россию на Аляске
Путин заявил, что Трамп прилагает серьезные усилия для прекращения войны.
Агрессор Россия «высоко оценивает серьезные усилия» президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине.
Об этом российский диктатор заявил во время ежегодных «Итог года с Владимиром Путиным».
«Как я уже не раз говорил, я думаю, что он делает это абсолютно искренне», – добавляет он.
"Фюрер" утверждает, что Россию попросили пойти "на некоторые компромиссы" во время состоявшихся в августе на Аляске переговоров с Трампом. По словам Путина, Москва "в целом согласилась на них". Впрочем, он не уточнил, о чем идет речь.
«Говорить, что мы что-то отвергаем, неуместно и безосновательно», - нагло высказался диктатор-президент РФ.
По его словам, «совершенно неверно» предполагать, что Россия отвергает что-либо в предложенном мирном соглашении. Мол, "предложения нам были сделаны" на первых встречах в Москве.
"Когда я прибыл в Анкориджу, я сказал, что это будут нелегкие решения для нас, но мы соглашаемся на предложенные компромиссы", - добавил Путин.
Напомним, что диктатор Владимир Путин назвал условия завершения войны в Украине. По его словам, якобы в Киеве "не захотели выводить войска из Донбасса и после стамбульских переговоров и сейчас отказываются".