Путин отверг идеи Трампа по поводу завершения войны: как изменить позицию диктатора

Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин де-факто отверг все идеи Дональда Трампа по завершению войны в Украине. Глава Кремля думает, что ему это не нужно, потому что убежден: он и так победит — просто ему нужно больше времени. При этом есть способ сделать президента РФ более сговорчивым.

Об этом 24 каналу сказал политолог Петр Олещук.

Как заставить Путина задуматься об окончании войны

Украине следует изменить баланс сил на фронте. По словам политолога, вместо медленного, ползучего российского наступления должна возникнуть совсем другая ситуация — такая, в которой будущее России в войне уже не будет выглядеть столь предсказуемым и выигрышным. Иными словами, Путин должен потерпеть неудачи, которые заставили бы его осознать наличие реальных рисков в случае продолжения войны.

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«Определенное количество поражений на фронте сделает Путина более сговорчивым», — подчеркнул Петр Олещук.

Понятно, что для этого требуются соответствующие ресурсы. Трамп часто манипулирует цифрами, утверждая, что США потратили на помощь Украине 350 миллиардов долларов, хотя это не соответствует действительности. Однако деньги Штатов на поддержку Украины значительно меньше потенциальной цены глобальной эскалации — вплоть до риска Третьей мировой войны.

По мнению Олещука, вложение ресурсов в изменение ситуации на фронте, а затем выход на переговоры с более выгодной позиции является вполне реалистичным вариантом. Политолог считает, что у администрации Трампа есть люди, которые это понимают. Однако они вряд ли будут об этом открыто говорить, потому что в его окружении обычно озвучивают только то, что хочет слышать сам президент США.

«Изменится ли позиция Трампа? Возможно. Но я не вижу сейчас в этом наиболее реалистичный сценарий. Чтобы Трамп перешел к каким-то конкретным шагам, Путин уже дал ему более чем достаточно поводов. Мнения о том, что „еще один разговор с Путиным все прояснит“, ошибочны», — подчеркнул политолог.

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Если Трамп не доверяет украинцам, он может пообщаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. У него есть что рассказать о настоящей цене переговоров с диктатором и о том, к чему они реально приводят.

Напомним, в понедельник, 19 мая, должен состояться телефонный разговор Трампа и Путина.

«Если честно, я не ожидаю ничего позитивного для Украины, к большому сожалению. Хотя, обычно я оптимистично настроен, но в данном случае — нет. Потому что то, что мы наблюдаем за последние недели и месяцы, Трамп огораживает Путина где можно и где нельзя. И вот эта вся история вокруг Стамбула в очередной раз продемонстрировала не обращает внимания на то, что говорит Трамп».

Дипломат акцентировал внимание: президент США Дональд Трамп спокойно реагирует на действия российского диктатора Владимира Путина. В частности, по поводу переговоров в Стамбуле и того, кто на этих переговорах представлял РФ.

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